Başkan Erdoğan Batı'nın yüzüne vurmuştu! Boris Johnson'dan itiraf gibi 'Kırım' açıklaması

Dünyanın diplomaside yeni bir soluğa ihtiyaç duyduğunun savunan Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu ile 75 ülkeden temsilcileri ağırladı.



3 günlük diplomasi maratonunda Başkan Erdoğan 11, Çavuşoğlu ise 67 ikili görüşme yaptı.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu marjında, Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapıldı. Antalya'daki Regnum Carya Otel'de gerçekleşen toplantı, Rusya'nın operasyonları sonrası ilk üst düzey temas olması nedeniyle tüm dünyanın gözünü Antalya'ya çevirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DERS NİTELİĞİNDE 'KIRIM' AÇIKLAMASI

ADF programında 75 ülkeden katılımcılara hitap eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Gerilimin tırmanarak bu aşamaya evrilmesi en fazla bizi rahatsız etti, en çok bizi endişelendirdi. Komşumuz olan bir ülkenin egemenliğine yönelik saldırgan eylemleri asla mazur göremeyiz. Kırım'ın yasadışı ilhakı başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları Türkiye olarak reddediyoruz. Kırım'la ilgili net tutumumuzu 2014 yılından bu yana her vesileyle ifade ettim, ifade ettik, her zeminde açıkça dile getirdik. Gerek Rusya Federasyonu ile gerekse Ukraynalı dostlarımızla yaptığımız tüm görüşmelerde bu meseleyi hep gündemde tuttuk. Şimdi söylüyorum. Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi güzel de adalet bu yerkürenin belli bir bölümünde geçerli diğer bölümünde ise geçersiz mi? Bu nasıl bir dünya. İşte ne yazık ki bu haksızlığın giderilmesi hususunda uluslararası toplum gereken hassasiyeti göstermedi, desteği vermedi. Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. İşte bugün vaktinde güçlü irade sergilenmesi halinde diplomasi ile çözülebilecek sorunların yıkıcı ve can yakıcı sonuçlarıyla yüzleşiyoruz."

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDAN SONRA JOHNSON'DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, The Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede, Başkan Erdoğan'ın sözlerini destekler ve itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

Johnson makalesinde, "O zaman Batı korkunç bir hata yaptı. Rus lider şiddetli bir saldırganlık eylemi gerçekleştirdi ve egemen bir devletin topraklarının çoğunu elinden aldı ve biz onun onun elde ettikleriyle kalmasına izin verdik. Bir şekilde normale dönebileceğimizi düşündük." dedi.

O zamandan beri Rusya ile ticaretin sadece devam etmekle kalmayıp yoğunlaştığını ve Avrupa ülkelerinin Rus gazına daha da bağımlı hale geldiğini belirten Johnson, makalesinde şu ifadelere yer verdi.

"Ukrayna'ya karşı şiddetli savaşını başlatmaya karar verdiğinde, dünyanın onu cezalandırmasının çok zor olacağını, bağımlı olduklarını biliyordu. Bu yüzden bombalar düşüyor ve petrol ve gaz meselesi var. Fiyatlar yükseliyor, bu da cebinizde daha az para ve Putin'de daha da fazla para anlamına geliyor."

"BU BÖYLE DEVAM EDEMEZ"

Gidişatın değişmesi gerektiğini vurgulayan Johnson, "Bu böyle devam edemez. Dünya her zaman böyle bir şantajla yaşayamaz. Ve Batı ekonomik olarak Putin'e bağımlı olduğu sürece, bu bağımlılığı kullanabilir ve kullanacaktır. Bu nedenle, bu bağımlılık sona ermeli." dedi.

