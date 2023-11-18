Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleri yüzlerine vurdu, Alman medyasının zoruna gitti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

ÖNCE CUMHURBAŞKANI STEİNMEİER İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarının artık sonlandırılması gerektiğini ve insan hakları ihlallerine karşı tüm dünyadan gelecek tepkinin önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, bölgede derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini, akan kanın durdurulmadığı her gün insanlığın kaybettiğini belirtti.

ERDOĞAN'DAN ALMAN BAŞBAKANI VE DÜNYAYA NET MESAJ

Steinmeier ile görüştükten sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir araya gelen Başkan Erdoğan, buradan dünyaya "Filistin ve Gazze" konusunda net mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı'nın gözlerinin içine bakarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HRİSTİYAN OLARAK BU TABLODAN RAHATSIZ MISINIZ?"

Acil bir ateşkes çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, İsrail'in binlerce Filistinliyi öldürmeye bir an önce son vermesi gerektiğinin altını çizdi ve Almanya'dan dünyaya şu mesajları verdi: Binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri yok etti mi, etti. İbadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir. Antisemitizme karşı da bir mücadele verildiyse, bu mücadeleyi dünyada ilk veren lider ben oldum. Ve şu anda da bakın Almanya 'İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden' bahsediyor.

"İSRAİL'E BORÇLU OLANLAR RAHAT KONUŞAMIYOR"

Erdoğan, ayrıca Almanya'nın İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe dikkat çekti ve "Borçluluk psikolojisi içinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Ben rahat konuşuyorum, bizim İsrail'e borcumuz yok. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyor." diye konuştu.

ALMAN MEDYASINDA "SKANDAL" HAZIMSIZLIK

İşte Erdoğan'ın çarpıcı gerçekleri Alman Başbakan ve dünya kamuoyunun gözleri önünde dile getirmesi Alman medyasını çılgına çevirdi. Bu sözlerden rahatsız olan Alman Bild gazetesi Erdoğan'ı hedef gösterdi. Haddini aşan Bild, Başkan Erdoğan'ın sözlerini "Skandal" olarak niteledi.