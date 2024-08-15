Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak. Abbas'ın Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi dünya basınında geniş bir yankı uyandırdı. Birçok gazete ve haber sitesi Türkiye'nin rolüne övgüde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE MAHMUD ABBAS'IN GÖRÜŞMESİ DÜNYA BASININDA



Türkiye'ni Filistin'e desteğine dikkat çeken İsrail gazetesi Jerusalem Post, 'Erdoğan: Türkiye Filistinlileri desteklemeyi sürdürecek' başlıklı haberinde Ankara'nın acil ateşkes çağrısında bulunduğunu ve iki devletli çözüme desteğini yinelediğini kaydetti.

Batı'nın İsrail'e arka çıktığına değinen The New Arab internet sitesi ise, 'Erdoğan, Abbas'a Türkiye'nin İsrail'e baskısına devam edeceğini söylüyor' başlığını kullandı. Haberde, Türk liderin Batı'nın İsrail'e verdiği desteği kınadığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas'ın Ankara'daki 2,5 saatlik görüşmesini yakın takibe alan ABD merkezli New York Times gazetesi, 'Filistin yönetimi liderinin ziyareti, Türkiye'nin Gazze savaşındaki benzersiz rolünü öne çıkarıyor' sözleriyle haber yayımladı.

New York Times haberinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 'kan emici vampir' dediğini ve Hamas'ı 'kurtuluş örgütü' olarak övdüğünü hatırlattı. Ayrıca Türkiye'nin Filistin'de iki devletli çözüme destek verdiği aktarıldı.

AFP ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Abbas buluşmasının özellikle Orta Doğu'da gerilimin zirveye çıktığı ve İran misillemesinin beklendiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekti.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS, TBMM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK



1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine bugün toplanacak. Abbas, ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Abbas ve Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meclis'te bir araya gelecek. Genel Kurul, saat 15.00'te, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a söz verilecek. Abbas, milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını anlatacak. TBMM'nin, Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini göstermek ve Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşecek oturumda Abbas'ın konuşması anlık olarak İngilizce, Türkçe ve Fransızca tercüme edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Abbas'ın konuşmasını Genel Kurul Salonu'nda dinleyecek. Genel Kurul özel toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Şeref Holü'ndeki 'Filistin' temalı fotoğraf sergisini ziyaret edecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Abbas ve heyetiyle Meclis'teki Mermerli Salon'da bir araya gelecek.