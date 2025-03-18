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Dünya

Başkan Erdoğan ile konuştuktan sonra duyurdu: Türkiye, güvenlik garantilerine katkıda bulunabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptıklarını paylaşan Hollanda Başbakanı Dick Schoof, 'Türkiye, Ukrayna'da istikrarlı ve kalıcı bir barışın şartı olan güvenlik garantilerine katkıda bulunmada rol oynayabilir.” dedi.

AA18 Mart 2025 Salı 16:06 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan ile konuştuktan sonra duyurdu: Türkiye, güvenlik garantilerine katkıda bulunabilir
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Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Türkiye'nin Ukrayna'da istikrarlı ve kalıcı bir barış için güvenlik garantilerine katkı yapabileceğini belirtti.

Schoof, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna, Suriye ve Gazze'deki gelişmelerle ilgili telefon görüşmesi yaptıklarını paylaştı.

Ukrayna'ya sürekli desteğin ve Avrupa'nın güvenliğinin önemini görüştüklerini aktaran Schoof, "Türkiye, Ukrayna'da istikrarlı ve kalıcı bir barışın şartı olan güvenlik garantilerine katkıda bulunmada rol oynayabilir." ifadesini kullandı.

Schoof, "Ayrıca Suriye'deki durumu ve Gazze'deki savaşa ilişkin endişe verici haberleri de ele aldık. Tüm tarafların ateşkese ve rehine anlaşmasına saygı duyması çok önemli." paylaşımında bulundu.

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