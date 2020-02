Başkan Erdoğan konuştu, İdlib dinledi

19 Şubat 2020 Çarşamba22:16 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 22:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü İdlib’e ayırdı.

İdlib’e operasyonun an meselesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Her ne kadar görüşmeler devam edecek olsa da masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz” şeklinde konuştu.

Rejimin İdlib merkezine yaklaşması ve Batı Halep’teki yerleşim yerlerini ele geçirmesi muhalifleri destekleyen İdlib halkını korkutuyor. Bu nedenle şehir merkezinden de daha güvenli alanlara göç eden çok sayıda insan var.

Savaş öncesi 165 bin nüfusa sahip olan İdlib’in merkezinde bugün iç göçle beraber 600 bin kişi yaşıyor. Rejimin Rusya ve İran desteğiyle askeri harekat düzenlediği kente Türk Silahlı Kuvvetleri de yığınak yapıyor.

Türkiye, rejim güçlerinin Soçi sınırlarına çekilmesini istiyor. Bunun için Şam’a Şubat sonuna kadar süre verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü konuşması kentte yankı buldu. Bombalar nedeniyle umutsuzluğa kapılan halkta, TSK’nın bir askeri harekat gerçekleştireceği beklentisi arttı.

Kent merkezindeki bir kafede çay içerken Cumhurbaşkanı’nı dinleyen İdlibliler arasında 51 yaşındaki Muhammed Hassanu da vardı. ‘’Rusya, rejim veya İran’dansa Türklerin gelmesi bizim için daha iyi’’ diyen Hassanu rejim kente yaklaşırsa çocuklarını alarak doğup büyüdüğü kenti terk etmek zorunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe