Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesine ilişkin açıklama: İlk adım atıldı

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan Gerapetritis, Ankara ile Atina ilişkilerini değerlendirdi.

Erdoğan ile Miçotakis'in eylül ayında New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında da bir araya gelebileceğini belirten Gerapetritis, "İyi niyetle bir diyalog süreci başlatıyoruz, bu yeni çabanın dürüstlük ve güvenle karakterize edilmesini istiyoruz. İlk adım atıldı. Ege'de şu anda hakim olan sakinlik, bu yeni başlangıcın verimli olabilmesi için gerekli bir ön koşuldur." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile Türkiye ilişkilerinin normalleşmesindeki ilerlemenin, AB ile Türkiye yakınlaşması için temel bir unsur olduğunu öne süren Gerapetritis, bu yakınlaşmanın son derece hassas bir bölgede istikrara katkıda bulunacağını belirtti ve "Yunan hükümeti bir işbirliği ve diyalog ortamı istiyor." dedi.

Yunanistan ile ABD ilişkilerine de değine Gerapetritis, "ABD ile güçlü bir savunma işbirliği geliştirdik ve siyasi diyaloğumuzu derinleştiriyoruz. Bu işbirliği kapsamında ABD'nin savunma sistemlerimizi daha da güçlendirmesi normal ve beklenen bir durumdur." değerlendirmesini yaptı.



Yunanistan Devlet Bakanı Akis Skerços da ülkesinin temel hedeflerinden birinin Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak olduğunu kaydetti.

Bir televizyon programında Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendiren Skerços, Yunanistan'ın temel hedeflerinden birinin Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak olduğunu, Yunanistan'ın olduğu gibi Türkiye'nin de kırmızı çizgilerinin bulunduğunu belirtti.