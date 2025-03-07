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Dünya

Başkan Erdoğan tarafından açılmıştı! Kırgızistan lideri Caparov, Merkez İmam Serahsi Camisi cemaatiyle iftar yaptı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi cemaatiyle iftarda bir araya geldi.

AA7 Mart 2025 Cuma 21:40 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan tarafından açılmıştı! Kırgızistan lideri Caparov, Merkez İmam Serahsi Camisi cemaatiyle iftar yaptı
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Caparov, İmam Serahsi Camisi'nde toplanan vatandaşlarla saf tutarak akşam namazını kıldı, ardından cemaatle iftar yaptı.

Burada cemaate hitap eden Caparov, Müslümanların ramazan ayını kutlayarak, birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın önemini vurguladı.

Caparov, "Yüce Allah, dualarımızı ve oruç ibadetimizi kabul etsin, bütün halkımızın gönüllerini imanla doldursun, halkımıza bereket versin. Ülkemizde her zaman barış olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı tarafından verilen iftarda, Kırgızistan mutfağından geleneksel lezzetler ikram edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN AÇILMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan Bişkek Merkez İmam Serahsi Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018'de törenle açılmıştı.

Camiye, Karahanlılar devrinde 1009 yılında Horasan'ın Serahs kasabasında dünyaya gelen fıkıh bilgini Muhammed bin Ahmed es-Serahsi'nin adı verilmişti.

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