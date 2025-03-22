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Dünya

Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından açıklama: Olumlu gelişmeleri önümüzdeki günlerde göreceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Başkan Erdoğan-Trump görüşmesini 'muhteşem ve dönüşümsel' olarak yorumladı. Witkoff, 'Şu anda o görüşmenin sonucu olarak Türkiye'den çok fazla olumlu haber geliyor. Bence önümüzdeki günlerde bunu haberlerde göreceksiniz.' dedi.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 11:32 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından açıklama: Olumlu gelişmeleri önümüzdeki günlerde göreceksiniz
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump'ın "muhteşem ve dönüşümsel" bir konuşma yaptığını, olumlu şeylerin gelmekte olduğunu belirtti.

Witkoff, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın internet üzerinden yayımladığı programa konuk olarak dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Carlson'ın Türkiye konusundaki görüşlerini sorması üzerine Witkoff, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesini "muhteşem" ve "dönüşümsel" olarak nitelendirdi.

Gündemdeki başka konular nedeniyle bu görüşmenin başlıklara taşınmadığına değinen Witkoff, Trump'ın Ankara Büyükelçisi Adayı Tom Barrack'ın "olağanüstü iş" yapmasını beklediklerini kaydetti.

Witkoff, "Bence Başkan'ın (Trump) Erdoğan'la bir ilişkisi var ve bu önemli olacak. Bence iyi şeyler geliyor. Şu anda o görüşmenin sonucu olarak Türkiye'den çok fazla olumlu haber geliyor. Bence önümüzdeki günlerde bunu haberlerde göreceksiniz." diye konuştu.

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