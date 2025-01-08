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Dünya

Başkan Erdoğan ve Aliyev'e yönelik hadsiz sözler! Azerbaycan liderinden komşuya çağrı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendisine karşı hakaret içeren beyanlarda bulunan İran lideri Ali Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Hasan Ameli'ye çok sert tepki gösterdi. Ameli'nin cezalandırılmasını istediklerini belirten Aliyev, 'En azından görevinden alınmalı ve Azerbaycan'dan özür dilemelidir.' diye konuştu.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 08:11 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan ve Aliyev'e yönelik hadsiz sözler! Azerbaycan liderinden komşuya çağrı
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Aliyev, yerel televizyon kanallarına gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, Azerbaycan-İran ilişkilerine de değindi.

İran'ın yeni yönetimi ile henüz ciddi temaslarının bulunmadığını bildiren Aliyev, hükümet yetkililerinin ekonomi ve ulaştırma alanlarında bir takım görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Aliyev, İran'ın önceki yönetimiyle ilişkilerin kötüleşmesinde Azerbaycan'ın sorumlu olmadığını söyleyerek 2. Karabağ Savaşı bittikten sonra İran tırlarının o zamanlar sözde Ermeni yönetimin kontrolünde bulunan Karabağ'a yakıt taşıdığını hatırlattı.

İran'dan bunu durdurmasını talep ettiklerini, fakat İran'dan tehdit içeren açıklamalar duyduklarını bildiren Aliyev, "Sınırda tatbikat yaptılar. Biz de sınırda aynısını yaptık. Kimseden korkmadığımızı ve haklı olduğumuzu gösterdik." şeklinde konuştu.

Aliyev, İran basınında Azerbaycan'a karşı hakaret içeren yayınlar yapıldığını, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine terör saldırısı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Saldırının üzerinden 2 yıl geçti. Saldırıyı gerçekleştiren şahsa verilen ceza (idam) henüz uygulanmadı. Bu organize edilmiş olaydı. Azerbaycan da büyükelçiliğin tüm çalışanlarını geri çekti." bilgisini paylaştı.

İran'ın eski Dışişleri Bakanı merhum Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın büyükelçiliğe saldırıda bulunan şahsın idam edileceği yönünde kendisine söz verdiğini bildiren Aliyev, "Fakat yine bizi kandırdılar. İdam cezası uygulanmadı. Dosya da mahkemeden tekrar savcılığa gönderildi. Biz talebimizde ısrarlıyız." dedi.

Aliyev, İran dini lideri Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Ameli'nin defalarca Azerbaycan'a ve kendisine karşı hakaret içeren beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, "Soru şu ki, onu oraya atayan adam buna nasıl yaklaşıyor. Onu atayanın kim olduğunu iyi biliyoruz. O bunu destekliyor mu? Azerbaycan'dan kim özür dileyecek? Özür dileyecekler mi, dilemeyecekler mi? İran'ın Dışişleri Bakanlığının açıklaması yeterli değil. Resmi etkinlikte, canlı yayında Türkiye ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarına hakaret ediliyor. Dolayısıyla 'üzüntü duyuyoruz' açıklaması kabul edilemez. Eyalet mollası (Ameli) cezalandırılmalı, en azından görevinden alınmalı ve Azerbaycan'dan özür dilemelidir." şeklinde konuştu.

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