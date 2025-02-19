Ankara'daki zirve dünya basınında: Türkiye barış görüşmeleri için ideal ev sahibi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zelenski ile anlaşmaların imza törenine eşlik etti, ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasında verdiği barış mesajı dünya basınında gündem oldu.

Batı basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta barış müzakereleri için üstlendiği arabuluculuk rolünü yakın takibe aldı.

"TÜRKİYE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN İDEAL EV SAHİBİ"

Ziyareti yakın takip eden Ukrayna merkezli The Kyiv Independent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye barış görüşmeleri için ideal ev sahibi" sözüne dikkati çekti. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışına katkı sağlamak için verdiği çabalara yer verildi.

"TÜRKİYE UZUN ZAMANDIR ARABULUCULUK ROLÜ ÜSTLENİYOR"

Zelenski'nin Türkiye ziyareti verdiği mesajlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına değinen Fransa merkezli France 24, Türkiye'nin arabulucu rolüne atıfta bulunarak, "Zelenski, Erdoğan'la görüştü: Türkiye uzun zamandır arabuluculuk rolü üstleniyor" dedi.

Ayrıca haberde, Türkiye'nin dünya barışı için üstlendiği arabuluculuk rolünün de altı çizildi.

"ABD'NİN TUTUMUNUN DEĞİŞMESİ ÜZERİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ"

Fransa merkezli France 24, "Zelenski, ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunun değişmesi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü" başlıklı bir haber yayımladı. Aynı gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen ABD-Rusya görüşmelerine atıfta bulunan Fransa basını, Kiev'in çözüm için soluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında aldığı vurgulandı.

ÜLKESİNİN POZİSYONUNA DESTEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

ABD merkezli Barron's gazetesi ise Erdoğan- Zelenski görüşmesini, "Zelenski, ABD'nin Ukrayna tutumunun değişmesi sırasında Türkiye'nin Erdoğan'ıyla görüştü" başlığıyla okuyucularına aktardı. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında kurduğu dengenin altını çizerek, Zelenski'in, ülkesinin pozisyonuna destek bulmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiğine değinildi.

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