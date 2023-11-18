Başkan Erdoğan'dan Almanya'da tarihi ayar! Dünya basını böyle duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'da İsrail'in Gazze'deki zulmüne dair söylediği sözler dünya basınında manşetlere taşındı.

"BİZİM İSRAİL'E BORCUMUZ YOK"

Almanya ziyareti kapsamında Başbakan Olaf Scholz ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği öncesinde, basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi'nin yüzüne açık açık İsrail'in soykırım yaptığını söylemişti.

Başkan Erdoğan, "Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ AYAR

Başkan Erdoğan'ın İsrail'e ilişkin sözleri dünya basınında yankı uyandırdı. Birçok gazete, basın toplantısındaki ifadeleri manşetlerine taşıdı.

İngiliz The Telegraph gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Nazi Almanya'sı döneminde Yahudilere yönelik uygulanan soykırıma atıfta bulunduğunu belirterek, "Erdoğan'a göre Almanya Holokost yüzünden rahat konuşamıyor" başlığını attı.

"ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİ TEVRAT'TA YOK"

Fransız Le Figaro gazetesi ise Başkan Erdoğan'ın konuşmalarını "Erdoğan Almanya'da, 'Çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yok' dedi" şeklinde haberine yansıttı.

İSRAİL'DE DE MANŞET OLDU

İsrail'de yayın yapan Times of Israel gazetesi de Başkan Erdoğan'ın, Almanya'nın Holokost yüzünden İsrail'i eleştiremediği sözlerini manşetine taşıdı.

Gazete, Başkan Erdoğan'ın, "Hastaneleri vurmak, çocukları öldürmek Tevrat'ta yok, yapamazsınız" sözlerine de haberinde yer verdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Rus haber ajansı TASS, Erdoğan'ın Filistin ile ilgili, "Filistin sorununun yalnızca iki devletli çözümü var" sözünü, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın, Filistin sorununa iki devletli çözümün kaçınılmazlığını doğruladığını söyledi." şeklinde haberleştirdi.

"ERDOĞAN'IN SCHOLZ ÖNÜNDEKİ GÜÇ GÖSTERİSİ"

Yunan Naftemporiki gazetesi ise Başkan Erdoğan'ın Scholz ile toplantısını "Erdoğan'ın Scholz önündeki güç gösterisi: "İsrail'e karşı hiçbir suçumuz yok, özgürce konuşabiliriz." şeklinde servis etti. Eurofighter'lar konusuna ise gazete Başkan Erdoğan'ın, "Başka ülkeler de üretiyor, biz başka yerden de satın alabiliriz." cümlesiyle yer verdi.

Orta Doğu'nun en büyük medya kuruluşlarından Al Jazeera (AJ) ise "Gazze savaşıyla ilgili görüş ayrılıkları derinleşti, Erdoğan ateşkes derken, Scholz İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor" ifadelerini kullandı.

Der Spiegel "Erdoğan'ın Berlin'e hassas ziyareti" başlığı ile Erdoğan'ın açıklamalarına yer verirken Focus gazetesi, "Erdoğan, Başbakanlık ofisinde Almanya'ya İsrail konusunda uyarılarda bulundu" dedi.

İngiliz yayıncı BBC, "Berlin, sert İsrail eleştirileri ardından Erdoğan konusunda gergin" dedi.

Amerikan Politico dergisi, "Erdoğan, Almanya'nın İsrail konusunda 'suçluluk psikolojisi' yaşadığını söyledi" başlığı ile okuyucu karşısına çıktı.