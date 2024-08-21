Başkan Erdoğan'ın ada çıkarması dünyaya mesaj oldu: 'Türkiye çekilsin' tartışması geride kaldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle Bartın'da bir otelde düzenlenen onur yemeğine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs'ta düzenlenen etkinliklere kalabalık bir heyet ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan'ın ziyareti ve konuşmasındaki verdiği mesajlarla Kıbrıs halkının yüreğine su serptiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'tan verdiği mesajla bütün dünyaya bir kez daha Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığı, Kıbrıs Türk halkının haklı davasında Anavatan Türkiye hükümetinin yanında olmaya devam edeceğini belirtmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nde olmadığı için herhangi bir federal çözüm çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin adadan çekilmesi garantörlüğünün modası geçtiği için son bulması gibi bir takım tartışmalar artık geride kalmıştır. Yani milli siyasette, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm için, bizlerin iyi niyetiyle yine ulusal toplumda bu meseleyi tartışabileceğimizi ama egemen eşitliğimizin ve ulusal sözünün teyidiyle ancak bir müzakere sürecinin tekrar başlayabileceğini Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti adına da yine 20 Temmuz günü bunu bizlerle paylaşmıştır ve yüreklerimize su serpmiştir" ifadelerine yer verdi.

"KKTC, TÜRK DEVLETLERİNİN AKDENİZ'E AÇILAN PENCERESİDİR"



Tatar, son 50 yılda yaşanan gelişmelerle Akdeniz'in ve KKTC'nin stratejik ve politik öneminin daha da arttığını ifade ederek, "Kıbrıs halkının 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin müdahalesiyle bağımsızlığa, özgürlüğe, hürriyetine kavuştuğu ve şimdi artık gelinen noktada Doğu Akdeniz'e jeostratejik, jeopolitik gelişmelerle Kıbrıs'ın eski Kıbrıs da olmadığını, Akdeniz'in hiç eski Akdeniz olmadığını, çeşitli dünya ülkelerinin oralarda pozisyon jeostratejik bir takım avantajlar alma uğruna Güney Kıbrıs'ın bir lojistik üs haline geldiğini, orada sadece İngiliz egemen üstleri değil aynı zamanda farklı ülkelerin gemileriyle Gazze'ye, Filistin'e ya da başka yerlere müdahale etme noktasında garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin buna seyirci kalmayacağını ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm bu gelişmeler ışığında daha da önem kazandığını statüsünün yükseldiğini ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte elbette Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepimizin milli birliği, ulusal çıkar menfaatleri için hem Mavi Vatan'da, hem de gökyüzünde, hava sahasında fevkalade önemli bir noktaya gelindiğini görüyoruz. Bizlerin Akdeniz'deki varlığı, KKTC'nin dünyada daha fazla kabul görmesi, bütün Türk devletleri ile önemli ilişkileri geliştirmesi, esasında tüm Türk dünyasının Akdeniz'e açılan penceresi olmasıdır. Bir serhat bekçisidir. Bir Serhat vatanıdır. Bu anlamda bütün Türk dünyasının gelişmesi, Türk birliğinin daha da güçlenmesi, Türk birliğinin üyesi olan KKTC'nin doğu Akdeniz'de bir kale olarak, varlığını sürdürmesi, daha kalıcı hale getirmesi, hepimizin temennisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhakkak hepsinin ana vatanıdır. Muhakkaktır. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti vardır. İnşallah temennimiz, diğer Türk devletlerinin de, daha da güçlenmesi, Türk Birliği'nin hepimize, Türk dünyasına daha da büyük hizmetler verebilmesi, ekonomik siyasi anlamda dolayısıyla, bize muhalefet yapan öbür dünyaya karşı, başımız dik, onurlu bir şekilde, hayatımızı ve mücadelemizi devam ettirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşamaktır" diye konuştu.

BAKAN TUNÇ'UN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adada adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için her türlü samimi çabayı gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini belirtti. Doğu Akdeniz'deki muhatapların ise sorunun eşitlik temelinde çözümünü reddederek, süreci tıkamakta ısrarcı davrandıklarına kaydetti. Tunç, "Ancak herkes bilmelidir ki Kıbrıs Türk halkı, adanın asli ve kurucu unsurudur. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere iki devletli çözüm vizyonu çok kıymetlidir. Adada çözüm ancak Kıbrıs Türk tarafının tüm haklarının tanınması ve her alanda Rum tarafıyla eşit olarak müzakere masasına oturmasıyla mümkündür. Türkiye olarak, Doğu Akdeniz'de hem kendi hak ve çıkarlarımızı hem de Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarını korumakta kararlıyız. Zira iki dost ve kardeş ülkenin huzur ve refahını birbirinden ayrı düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

"KIBRIS'TA ÇÖZÜM, KKTC'NİN DAHA DA GÜÇLENMESİNDE YATIYOR"



Kıbrıs'ta çözümde KKTC'nin siyasi, ekonomik ve sosyal bakımdan daha da güçlenmesinin yattığını belirten Tunç, "Bu noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşit ve egemen bir devlet olarak uluslararası statüsünün tescil edilmesi çok önemlidir. Geçtiğimiz ay Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü başlıklı tezkerede de altı çizildiği üzere Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'nin, uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması daha fazla tehir edilemez. Bu çerçevede Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatında ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinde gözlemci üye statüsü kazanması önemli bir adımdır. Amacımız, bu sürecin Kuzey Kıbrıs'ın bağımsız egemen devlet olarak tanınmasını da kapsayan ileri adımlarla devam etmesidir.

Bu adımların atılması için Kıbrıslı kardeşlerimizin refahı ve huzuru için Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak girişimlerimize devam edecek, mücadelemizi sürdüreceğiz. Kıbrıs davası, köklerini en derine salmış, gölgesi her yeri kaplayan ulu bir çınar gibi büyük bir davadır. Bu dava, birilerinin lütfuyla değil, bedel ödenerek bugünlere gelinen büyük bir milletin davasıdır. Bu dava, Türk milletinin davasıdır, şehitlerimizin davasıdır, gazilerimizin davasıdır. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasında en büyük destekçisi olmaya devam edecek ve asla yalnız bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN KONUSUNDA DA TÜRKİYE'NİN TAVRI VE DURUŞU NETTİR"



Tunç, Türkiye'nin soykırıma uğrayan Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini de kaydederek, İsrailli yöneticilerin hesap vermekten kaçamayacağını vurguladı. Tunç, "Nasıl ki Kıbrıs Türkü'nün haklı davasında Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındaysak Filistin konusunda da Türkiye'nin tavrı ve duruşu nettir. Gazze'de insanlık ve savaş suçu işleyen, bebek katili İsrailli yöneticiler, insanlık vicdanında olduğu gibi uluslararası hukuk önünde de hesap vermekten kaçamayacaklar ve mahkum olacaklardır. İnanıyoruz ki Filistin bir gün mutlaka özgür olacaktır. Herkes sussa da bizler hakkı, hakikati, adaleti savunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE-KKTC İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR



Tunç, Türkiye ile KKTC arasındaki iyi ilişkilerin gerçekleştirilen iş birliği ile daha da geliştiğini belirterek, KKTC ile övgüye layık iyi ilişkilerin bir parçasını adli alandaki iş birliğimiz oluşturmaktadır. Bu doğrultuda karşılıklı anlayış, iyi niyet ve nezaket ilkeleri çerçevesinde devam eden adli işbirliğimiz kapsamındaki taleplerin başarıyla yerine getirildiğini ve bu konuda yakın işbirliği içinde olduğumuzu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Özellikle adli iş birlik konusunda eksiklik olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Oradaki ihtiyaçlar konusunda karşılıklı tespitleri yaptıktan sonra gönderdiğimiz bir heyet, oradaki gerekli görüşmeleri yaparak, koordinasyonu sağladılar. Sağlamaya da devam edeceğiz" dedi

"DEPREMDE ÖLEN 35 KIBRISLI SPORCU İLE İLGİLİ DAVAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"



Yılmaz Tunç, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da çöken bir otelde hayatını kaybeden 35 KKTC'li sporcunun ölümü ile ilgili başlatılan adli sürecin devam ettiğini hatırlatarak, adli süreci de yakından takip ettiklerini anlattı.