Enver, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanlarına ve üniversite öğrencilerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığına övgüde bulunan Enver, çok az sayıda devlet adamının böyle büyük bir kararlılığa sahip olduğunu söyledi.

Enver, Erdoğan'ın 20 yıldan uzun süredir Türkiye'yi olağanüstü dönüşüm sürecinden geçirdiğini dile getirerek, amaçlarının ve niyetlerinin hep çok net olduğunu vurguladı.

"Kendisinin adanmışlığı, hepimizin özenmesi, ders çıkarması gereken bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bambaşka bir seviyeye çıkarmış ve ulusal gururunu büyütmüştür, küresel sahnede eşi benzeri olmayan vazgeçilmez bir ülke haline getirmede ciddi çabalar sarf etmiştir." diyen Enver, Türkiye'yi bulunduğu noktada görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Enver, Türkiye'nin güvenli ve küresel olarak angajmandan kaçınmadığına dikkati çekerek, aynı zamanda altyapı ve üstyapı açısından da tam anlamıyla dönüşümden geçtiğini anlattı.

"Kendisinin istikrarlı, dirayetli ve iradeli yönetimi, kararlılığı sayesinde Türkiye'nin hakikaten de konumu, hak ettiği ağırlığı kazanmıştır." diyen Enver, Erdoğan'ın empati kurabilen bir lider olduğunu söyledi.

Enver, "Kendisinin hakikaten ahlaki netliği ve cesareti dillere destandır. İlkelerin büyük bir çoğunlukla, kolaylık adına, gözden çıkarıldığı bir dönemde korkmaksızın, büyük bir cesaretle Filistin ile İsrail arasındaki savaşta 'soykırım, felaket ve katliam' gibi kelimeleri kullanmaktan çekinmemiştir. Kelime itibarıyla Türkiye'nin savları tüm dünyada yankılanmıştır. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm tepkilere rağmen kararlılığını sürdürdüğüne dikkati çeken Enver, küresel anlamda Erdoğan'a gösterilen dikkatin sürekli arttığını dile getirdi.

Erdoğan'ın Filistin için sağlanan desteğin anlamlı bir eyleme dönüşebilmesi adına çok çaba sarf ettiğinin altını çizen Enver, ulusların ve halkların bu büyük bölgede nasıl yükselişe geçeceğine yönelik makalesini hatırlattı.

Enver, makalesindeki kolonyalizm sonrası yeni bir yol haritası çizilmesinin gereğine atıfta bulunarak, "Artık ulusu yeni bir cepheye çıkarmanın vaktinin geldiğini düşünmüş olacak ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir büyüme ve sıçrama dönemini başlatmıştır." dedi.

- "TARİH, HER ZAMAN CESURLARA DESTEK OLUYOR, ZAYIFLARI ÖNEMSEMİYOR"

Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ve Orta Doğu'da, barış müzakerelerinde anlaşmazlıkların dostane yöntemlerle çözülmesi noktasında ciddi, güvenilir ve aranan arabulucu haline geldiğini söyledi.

"Erdoğan, tarihin ne gerektirdiğini çok iyi anlıyor. Artık tarih, her zaman cesurlara destek oluyor, zayıfları önemsemiyor. Bunu çok iyi biliyoruz." diyen Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dostluğunun çok uzun yıllara dayandığını vurguladı.

Enver, ilişkilerinin tamamen anlayışa dayalı olduğunu ve çıkarlara dayanmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan, benim çetrefilli zamanlardan geçtiğim dönemde bana yardım eli uzatmış bulunmakta. Uluslararası oyuncuların bana sırtını döndüğü noktada bana hakikaten ciddi bir biçimde destek olduğunuz için her zaman olduğu gibi müteşekkirim."

Erdoğan'ın desteğinin kendisi için kötü bir dönemde ortaya çıktığını yineleyen Enver, hiçbir çıkar gözetilmeksizin kendisine dostluk, şefkat ve sevgi gösterildiğini ve bunu unutmayacağını sözlerine ekledi.