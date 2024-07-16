Başkan Erdoğan'ın 'normalleşme' çağrısına Esed'den cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi yönündeki çağrısına Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esed'den cevap geldi.

Gazetecilerin bu konudaki sorularını cevaplayan Esed, "Şayet görüşme ülkenin çıkarlarına uygun olursa, yapacağım" dedi. Uluslararası hukuka uyulursa Türkiye'ye doğru adım atacaklarını ifade eden Esed, "Doğal olarak kimse komşularıyla sorun istemez. Ancak Suriye, belirli kurallara uyulması halinde Türkiye'ye doğru adım atmaya ve onunla bağlarını iyileştirmeye hazır. Tutumumuz bu şekilde, zira Suriye-Türkiye ilişkilerini normalleştirmeye yönelik çabaların başarılı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın 'normalleşme' çağrısına daha önce de Suriye Dışişleri Bakanlığı, 2011 yılındaki statüye dönmesi şartı koyarak 'olumlu' baktıkları yönünde açıklama yapmıştı.

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