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Dünya

Başkan Erdoğan'ın resti dünya basınında yankı uyandırdı: Brüksel'i uyardı

ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin 'mevcut koşullar içinde' yeniden başlatılamayacağını belirten skandal raporuna tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, 'Avrupa Birliği Türkiye'den kopma niyetindedir. Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz.' ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın rest dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

17 Eylül 2023 Pazar 08:01 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın resti dünya basınında yankı uyandırdı: Brüksel'i uyardı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

20 Eylül'e kadar sürecek ziyareti öncesi Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2022 raporunda yer alan Türkiye'nin AB'ye katılım süreciyle ilgili ifadeler hakkındaki değerlendirilmeleri sorulan Erdoğan, çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA BİRLİĞİ İLE GEREKİRSE YOLLARI AYIRABİLİRİZ"

AB'nin Türkiye'den kopma gayretinde olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan şunları kaydetti: Değerli arkadaşlar benim değerlendirmemi çok açık net öğrenmek istiyorsanız, Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz.

AJANSLAR SON DAKİKA BİLGİSİ OLARAK PAYLAŞTI

Uluslararası ajanslar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını 'son dakika' bilgisi olarak okuyucularına duyurdu.

ABD merkezli ABC News Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin üyelik hedefine son verebileceğini ima ettiğini belirtirken, Fransız Le Figaro gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerine yer verdiği haberinde, Türkiye ile AB müzakerelerinin son yıllarda durma noktasına geldiğine dikkat çekti.

YUNAN MEDYASI: ERDOĞAN BRÜKSEL'İ UYARDI

Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan Medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını Brüksel'e bir 'uyarı' olarak yorumladı.

CNN Yunanistan 'Erdoğan Brüksel'i uyardı: Yollarımızı ayırabiliriz' başlıklı haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkındaki raporunun ardından rahatsızlığını dile getirerek Brüksel'e uyarıda bulundu. Ankara'nın gerekli görülmesi halinde Avrupa Birliği'nden farklı bir yol izleyebileceğini vurguladı ." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ BASINI: ERDOĞAN BİR KEZ DAHA İSVEÇ'İ ELEŞTİRDİ

İsveç ve Norveç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip etti ancak gündemlerinde AB açıklamasından daha çok Erdoğan'ın İsveç'e yönelik eleştirileri vardı.

Dagens Nyheter gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO üyelik süreci devam eden İsveç'i bir kez daha eleştirdiğine dikkat çekti ve Erdoğan'ın sözlerine yer verdi: "Eğer teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösterilere gönderiyorlarsa görevlerini yerine getirmiyorlar demektir"

Oslo merkezli Dagsavisen gazetesi ise İsveç'e yönelik eleştirilere dikkat çekerek "Erdoğan, İsveç'in verdiği sözleri yerine getirmemesi durumunda meclisin NATO katılımını onaylama yönünde oy kullanacağını garanti edemeyeceğini bir kez daha tekrar etti" ifadelerini kullandı.

Gazete Erdoğan'ın Avrupa Birliği'yle ilgili sözlerine de yer verdi ve "Türkiye AB'den kopabilir" yorumunda bulundu.

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