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Dünya

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Türkiye sonuna kadar Filistinlilerin yanında olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplarken yaptığı açıklamalar dünya basınında geniş bir yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net mesajını yakın markaja alan İsrail merkezli i24 News haberinde, 'Türkiye sonuna kadar Filistinlilerin yanında olacak' kullandı.

14 Kasım 2024 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Türkiye sonuna kadar Filistinlilerin yanında olacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Kasım Salı günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ardından yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayıp, değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta. Biz Filistin'in sonuna kadar haklı davasında yanındayız." mesajı tüm dünya basınında büyük bir yankı uyandırdı.

ÖVGÜLER DİZDİLER

ABD merkezli VOA News, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i övdü. BM iklim görüşmelerinde dünya liderlerinin en önemli isimlerinin katılmadığını, boşluğu başka liderlerin doldurduğunu bildirdi. Haberde 50 liderin konuşma yapacağı ancak bunlardan en önemlilerinin Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu belirtildi.

ABD merkezli Newsweek, "Türkiye İsrail ile ilişkilerini kesti" başlığıyla haber yayınladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verildi.

Bir diğer ABD merkezli haber kuruluşu ABC News, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile normalleşme süreci hakkındaki görüşlerine yer verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suriye ile uzlaşma konusunda umutluyuz" sözünü başlığına taşıdı.

İngiltere merkezli Middle East Eye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, İsrail ile tüm ilişkilerini kesiyor" ifadelerini başlığına taşıdı. Haberinde uçakta gazetecilere yapılan açıklamalara yer verdi.

Yine İngiltere merkezli bir haber kuruluşu Middle East Monitor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İsrail'in Lübnan'a yönelik işgalinin sonuçlarının geçmişteki benzer hareketlerden farklı olacağı" uyarısını haberinde öne çıkardı.

İSRAİL BASININDAN YAKIN MARKAJ

İsrail merkezli i24 News, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye sonuna kadar Filistinlilerin yanında olacak" ifadelerinin altını çizdi.

Çin merkezli Global Times da "Başkan Erdoğan Türkiye'nin, İsrail ile ilişkilerini kestiğini duyurdu" başlığıyla haberini paylaştı.

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