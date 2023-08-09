Başkan Erdoğan'ın Tahıl Koridoru uyarısı dünya basınında: Ortak noktada buluşmaya hazırız

Rusya geçtiğimiz günlere Tahıl Koridoru Anlaşmasını üçüncü kez Batı'nın gerekli şartları yerine getirmediğini öne sürerek iptal etmişti. Rusya'nın kararı sonrası başta Batı olmak üzere birçok dünya ülkesi gözlerini Başkan Erdoğan'ın arabuluculuk girişimlerine çevirdi. Dünya basını Başkan Erdoğan'ın 14. Büyükelçiler Konferansı'ndaki Tahıl Koridoru'na ilişkin Batı'ya uyarısını manşetlerine taşıdı.

BATI'YA TAHIL KORİDORU UYARISI

Üçüncü kez iptal edilen girişimin kapsamının genişletilerek tekrar uygulanması için temasların devam ettiğinin altını çizen Başkan Erdoğan 'Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır.' ifadelerini kullandı.

Fransa merkezli AFP bu gelişmeyi 'Erdoğan: Batı, Ukrayna Tahıl Anlaşmasında Verdiği Sözleri Tutmalı' başlığı ile abonelerine duyurdu.

Söz konusu haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, Ankara ve BM'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna'nın tahıl ihracatına izin veren anlaşmanın yeniden canlandırılmasının sözlerini tutması gereken Batı ülkelerine bağlı olduğunu söyledi' denildi.

Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri 'Moskova semalarında drone düşürüldü, Erdoğan Karadeniz'de kriz uyarısında bulundu' başlıklı haberi ile okurlarına dunan Alman Zeit 'Erdoğan Batılı ülkeleri eleştiriyor' dedi.

'Erdoğan, yeni bir tahıl anlaşmasına varma çabalarından Batılı ülkelerin sorumlu olduğuna inanıyor' diyen Alman gazete haberin devamında şu ifadelere yer verdi;

'Batı'yı "Karadeniz Girişimi'nin yarattığı olumlu havayı önce ateşkese sonra da kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürmeyi mümkün kılacak önlemleri almamakla suçladı. Erdoğan, savaşın Karadeniz'e sıçraması durumunda "bölgemiz için bir felaket" olacağı uyarısında bulundu.'

PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Al Arabiya , 'Erdoğan, anlaşmayı uzatmayı reddeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak bir çözüm yolu bulunabileceğine inandığını ifade etti' dedi.

Avusturya merkezli Nachrichten' in başlığı 'Erdoğan, tahıl anlaşmalarının yeniden canlanmasını Batı'ya bağımlı hale getiriyor' oldu.

Al Monitor 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın kritik anlaşmaya geri dönmesinin Batılı ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi' dedi.

Bölgedeki gelişmeleri canlı bloğu üzerinden dakika dakika okurlarına aktaran Alman N-TV 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılmasından Batı'yı sorumlu görüyor' dedi.

Türkiye'nin anlaşmada kilit bir oyuncu olduğunu hatırlatan Arab News haberinde 'Erdoğan, anlaşmayı uzatmayı reddeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak, 'Bir çözüm bulunabileceğini düşünüyorum' dedi' ifadesine yer verdi.

"ORTAK BİR NOKTADA BULUŞMAYA HAZIRIZ"

Yunan basını ise Erdoğan'ın 'Biz kimseyle kavga peşinde değiliz. Dostlarımızın sayısını daha da artırma derdindeyiz. Bizim kimseyle, özellikle komşularımızla çözülemeyecek hiçbir meselemiz yoktur. Ortak bir noktada buluşmaya hazırız' sözlerini öne çıkardı.

'Erdoğan: Türkiye'nin komşularıyla çözemeyeceği sorunu yoktur' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan CNN Yunanistan haberinde Erdoğan'ın Batı'ya verdiği mesaja da yer verdi.

Ethnos ise haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak, dış politikadaki yeni vizyonunu ortaya koydu ve izlemesi müjdelenen çizgiyi komşularına sundu. Yunanistan'ın veya bölgedeki diğer ülkelerin isimlerini vermeden, özellikle komşularımızla ortak bir anlayış bulmaya hazırız dedi' ifadelerine yer verdi.