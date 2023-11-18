Başkan Erdoğan'ın ziyareti sonrası dikkat çeken çıkış: İsrail'i eleştirip çözüm çağrısı yaptı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini eleştirerek iki devletli çözüm çağrısında bulundu.



Scholz, Potsdam yakınlarındaki seçim bölgesi Nuthetal'da düzenlenen halka açık bir toplantıda konuştu.

Alman Haber Ajansına (DPA) göre Scholz, "Bizim bakış açımıza göre iki devletli bir çözüm olmalı. Bir devlet olarak İsrail ile bir Filistin devleti arasında barış içinde bir arada yaşama ihtimali olmalı. Bu aynı zamanda İsrail'in kendi çıkarları için de en iyisi." dedi.

Hamas'a karşı kazanılacak bir zaferin ardından iki devlet arasında barış içinde bir arada yaşama şansının son yıllara kıyasla daha gerçekçi olabileceği umudunu dile getiren Scholz, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim alanları için yaptığı inşaatları eleştirerek, "Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri istemiyoruz." dedi.

Scholz, ayrıca son haftalarda Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı yoğunlaşan saldırılarını da kınadı.

BAŞKAN ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Dün Berlin ziyaretinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölye Olaf Scholz'la görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Scholz'la ortak basın toplantısında "Tevrat'ta bunların hiçbirisi yoktur. Yapamazsın. İnsan hakları beyannamesinde yapamazsın. Ama burada görüldüğü gibi bu çocuklar nasıl vuruluyor? Hastanelerde bunlar nasıl öldürülüyor? Bunlar karşısında biz elimiz, kolumuz bağlı mı duracağız? Buna karşı hiç sesimizi çıkarmayacak mıyız? Eğer burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik." demişti.

İnsani ateşkese Türkiye'nin, Almanya'nın ne kadar katkıda bulunabileceğinin ve bu adımların nasıl atılacağının önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Buna var mıyız, yok muyuz? Bir hafta sonra Sayın Steinmeier, İsrail'e gidiyor. Kendisinden ricada bulundum. Dedim, siz bir taraftan tutun, bize düşen görev neyse biz de diğer taraftan tutalım. Önemli olan bu insani ateşkesi birlikte sağlayalım. Bu adımı eğer atar, böyle bir insani ateşkesi birlikte Almanya-Türkiye, diğer, sağlayabilirsek, bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma imkanı yakalarız. Rehinelerin takası deniliyor. Eyvallah, biz buna da varız. Fakat rehine dediğiniz zaman, rehine sayısı itibarıyla İsrail'deki rehinelerin sayısı nedir? Öbür tarafta, Hamas'ın veya Filistin'in elindeki rehinelerin sayısı nedir? Buna da baktığımız zaman katbekat fazlasıyla İsrail'in elinde rehine var. Yılların rehineleri, tutsakları İsrail'in elinde. Bunu da görmemiz lazım. Bunu görmezsek bu da haksızlık olur. Biz bütün bunlara varız."