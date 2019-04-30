Başkan Maduro: Komutanlarla görüştüm, bağlılıklarını gösterdiler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri darbeyle ilgili ilk açıklamayı yaptı. Maduro Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkenin komutanlar ile konuştum. Anayasa ve anavatana bağlılıklarını bildirdiler. Zafer için seferberliğe çağırıyorum. Kazanacağız!" dedi.

Asker ve sivil Venezuelalıların azami çabayla darbe girişimini alt edeceğine inandığını ifade eden El Aissami, "Bizim halkımız ve Bolivarcı ulusal askeri güçlerimiz, bu zavallı, sefil darbe girişimini yenecektir." dedi.

Girişimin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını ifade eden El Aissami, "Emperyalist güçlerin desteklediği bu darbecilerin anayasal düzeni baltalamaktan ve ülkeyi şiddete sürüklemekten başka amacı yok." diye konuştu.

- GUAİDO'DAN YENİ AÇIKLAMALAR

Öte yandan Guaido, yeni açıklamasında, halka ve silahlı kuvvetlere yaptığı çağrıyı yineledi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayımlanan yeni bir videoda Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafındaki trafiğe kapatıldığı anlaşılan otoyolda yaptığı açıklamada, girişimleriyle Maduro hükümetini barışçı yollarla iktidardan el çektirmeyi amaçladıklarını savundu.

Halka ve silahlı kuvvetlere yaptıkları çağrının hala geçerli olduğunu ifade eden Guaido, "Venezuela tarihinde çok önemli bir anı yaşıyoruz ve gördüğünüz gibi süreç devam ediyor. Halk buraya gelmeye devam ediyor, anayasa yanlısı birlikler katılmaya devam edecek. Dünyayı burada olacaklara tanık olmaya davet ediyoruz. Anayasal çerçeve içinde kalacağız. Demokratik ve şiddete başvurmadan, şimdiye kadar olduğu gibi..." dedi.

Maduro hükümetinin çekilmesi gerektiğini vurgulayan Guaido, "Tüm halkın siyasi sürecin parçası olmasına izn verilmeli. Bu süreç birkaç saat için parlamentoya taşınmalı ki geçiş sürecinin sonraki aşamasını başlatabilelim. Öte yandan sokaklarda olmaya devam edeceğiz çünkü bu sürecin geleceğine halkın karar vermesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayımladığı videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımladı.

Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.

Guaido, "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harekete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi." dedi.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.