İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2024 Pazartesi / 24 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5698
  • EURO
    36,3121
  • ALTIN
    2919.4
  • BIST100
    9659.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Başkan oldu işler değişti! Trump'ın beklediği haber Adalet Bakanlığından geldi
Dünya

Başkan oldu işler değişti! Trump'ın beklediği haber Adalet Bakanlığından geldi

ABD Adalet Bakanlığı, Donald Trump'ın yüzünü güldüren bir karar daha aldı. Trump'a karşı, 2020 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla açılan davanın düşürüldüğünü açıkladı.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 23:08 - Güncelleme:
Başkan oldu işler değişti! Trump'ın beklediği haber Adalet Bakanlığından geldi
ABONE OL

Özel Yetkili Savcı Jack Smith, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Trump'a karşı seçimi engelleme davasını düşürdüğünü ve yargıca sunduğu mahkeme dosyasında davanın reddedilmesini talep ettiğini belirtti.

Smith'in açıklamasında, "(Adalet) Bakanlığının pozisyonu, Anayasa'nın bu davanın sanığın göreve başlamasından önce reddedilmesini gerektirmesi yönündedir." diye yazdı.

"Bu sonuç, sanığa karşı açılan davanın değerine veya gücüne dayanmamaktadır." ifadesine yer veren Smith, ABD hükümetinin, Trump'ın kovuşturulmasının esasına ilişkin "tutumunun değişmediğini" vurguladı.

TRUMP'IN DAVALARI SONLANDIRILIYOR

Trump'ın Sözcüsü Steven Cheung yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığının bugün aldığı karar, Başkan Trump'a karşı Anayasaya aykırı federal davaları sonlandırıyor ve bu hukukun üstünlüğü için büyük bir zafer. ABD halkı ve Başkan Trump, adalet sistemimizin siyasi silahlandırılmasına derhal son verilmesini istiyor ve ülkemizi birleştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Özel Savcı Smith, başkent Washington'da açtığı davada Trump'ı, 2020'deki seçim yenilgisini tersine çevirme çabaları nedeniyle suçlamıştı.

Trump, seçim öncesi yaptığı mitinglerde, göreve geri döndüğünde Smith'i görevden alacağını söylemişti.

Trump yeniden başkan

"Yapılan darbeyi finanse etti"

Trump'ın 'sus payı' davasına itiraz talebi kabul edildi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.