Başkan Ruto'dan ilginç açıklama: ABD'ye gitmek için parayı arkadaşlarımdan aldım

Başkent Nairobi'de basına açıklama yapan Ruto, kullandığı jetin ulusal hava yolu şirketinden daha ucuz olduğunu öne sürerek, seyahatin maliyetine ilişkin eleştirilere karşı kendini savundu.

Ruto, uçak masraflarıyla ilgili tartışmalara cevap verirken "ABD ziyaretinde uçak parasını arkadaşlarım verdi." dedi.

Sosyal medyada ise bazı Kenyalılar, Ruto'nun açıklamasına tepki gösterdi.

Kendisine uçak parasıyla ilgili yardım eden kişilerin kim olduğunu açıklamayan Ruto, 24 Mayıs'ta ABD'ye üç günlük resmi ziyaret düzenlemişti.