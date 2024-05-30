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Dünya

Başkan Ruto'dan ilginç açıklama: ABD'ye gitmek için parayı arkadaşlarımdan aldım

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ABD'ye düzenlediği ziyaretinde uçak parası ödemesine 'arkadaşlarının' yardım ettiğini söyledi.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 17:02 - Güncelleme:
Başkan Ruto'dan ilginç açıklama: ABD'ye gitmek için parayı arkadaşlarımdan aldım
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Başkent Nairobi'de basına açıklama yapan Ruto, kullandığı jetin ulusal hava yolu şirketinden daha ucuz olduğunu öne sürerek, seyahatin maliyetine ilişkin eleştirilere karşı kendini savundu.

Ruto, uçak masraflarıyla ilgili tartışmalara cevap verirken "ABD ziyaretinde uçak parasını arkadaşlarım verdi." dedi.

Sosyal medyada ise bazı Kenyalılar, Ruto'nun açıklamasına tepki gösterdi.

Kendisine uçak parasıyla ilgili yardım eden kişilerin kim olduğunu açıklamayan Ruto, 24 Mayıs'ta ABD'ye üç günlük resmi ziyaret düzenlemişti.

  • Kenya Devlet Başkanı William Ruto
  • William Ruto

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