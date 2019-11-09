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Başkan’ın vakfına siyasi fon cezası 

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait yardım vakfının fonlarını siyasi çıkarları için kullandığı iddiasıyla açılan davada 2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi.

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New York’taki mahkeme, ABD Başkanı Trump’ın, Amerikalı gaziler için toplanan bağışları 2016’daki Iowa ön seçimleri için kullanarak görevi kötüye kullandığı sonucuna vardı. Mahkeme, Trump ve en büyük üç çocuğunun idare ettiği yardım kuruluşlarının siyasi faaliyetlerde bulunamayacağına hükmetti. Yargıç Saliann Scarpulla, Trump’ın 2 milyon doları ilişiği olmayan yardım kuruluşlarına ve kendi birikiminden ödemesine karar verdi. Donald J. Trump Vakfı, ABD Başkanı Trump’ın çıkarları için kullanıldığı suçlamasının ardından 2018 yılında kapatılmıştı. 

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