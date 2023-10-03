Başkanlık seçimlerini kazanan Muizzu, Hint askerlerini Maldivler'den çıkartmakta kararlı

Seçim zaferini kutlamak için toplanan destekçilerine seslenen Muizzu, vatandaşlarının isteği dışında ülkesinde yabancı bir ordunun kalmasına izin vermeyeceğini söyledi.
Muizzu, kampanyasında verdiği sözlere sadık kalacağını vurgulayarak, Hint askerlerinin çıkarılması için süreci başlatacağına işaret etti.
Maldivler'de başkent Male'nin belediye başkanı ve ana muhalefetin başkan adayı Muhammed Muizzu, oyların yüzde 54,06'sını alarak başkanlık seçimlerini kazanmıştı.
Muizzu, Çin yanlısı görülürken, seçimlerdeki rakibi mevcut Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih ise Hindistan yanlısı biliniyor.
Muhammed Muizzu'nin 17 Kasım'da yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.