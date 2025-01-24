ABD Başkanı Trump'ın yemin töreninde konuşması planlanan İmam Husham Al Husainy, İsrail medyası ve Yahudi lobilerinin baskısı sonucu programa katılmadı. Husainy, can güvenliği olmadığını belirtti.

ABD başkanlık törenlerinde, kongrede konuşması planlanan ancak programda olmasına rağmen yemin töreninde yer almayan İmam Husham Al Husainy, Akşam Gazetesi'ne yaşananların perde arkasını paylaştı. ABD Başkanlık törenlerinde konuşan ilk İmam olabilecekken, programda yer almasına rağmen, törenlere katılmamak bir yana Başkent Washington'a dahi gelmeyen Husainy, yaşananları şöyle anlattı: "Trump'a olan desteğimi açıkça ifade ettim. Bunun iki nedeni vardı, birincisi savaşları durduracağını söylemişti bana. Diğeri ise cinsiyet karmaşasına karşıydı. Sadece erkek ve kadın cinsiyetlerinin varlığına inanıyordu ve bende kendisini destekledim."

İSRAİL BASKI KURDU

"Başkanlık törenlerinde konuşacağım haftalar öncesinden belliydi. Ancak törenlerden bir kaç hafta öncesinden başlayarak, İsrail medyası ve İsrail'in dostu olan bazı Arap ülkelerinin medyaları bana çok kötü bir şekilde saldırmaya başladılar. Müslüman dünyası ise bunlara sessiz kaldı. Müslüman dünyası buna nasıl sessiz kalabildi? Yemin töreninden bir kaç gün önce komite ile konuştum. Benim katılmam sorun olacaksa, katılmayayım, dedim. Onlarda benimle aynı fikirde olduklarını ifade ettiler. Katılmama kararını birlikte aldık."

SORUN ÇIKARMAK İSTEMEDİM

"Törenlere katılsaydım, Trump'a saldırabilirlerdi medyada. Bu durum bir anda global bir sorun olabilirdi. Trump bana karşı çok iyiydi. Onu zor duruma düşürmek istemedim. Komiteye de bunu söyledim. Eğer benim orda olmam sorun olacaksa, gelmeyeyim, dedim. Başkanı suçlamalarına izin vermek istemedim. Onlar da bana katıldılar. Trump'a güveniyorum. Ve aldığımız bu kararın da doğru olduğunu düşünüyorum."

GÜVENDE HİSSETMEDİM

İmam Husainy, törene katılmamasının en önemli gerekçesi olarak kendini güvende hissetmediğini gösterdi. Husainy, "Evime güvenle dönebilecek gibi hissetmedim" dedi. Husainy, öldürülebilir miydin sorusuna, "Evet, hayatımı riske atmak istemedim. O dönemde Başkan Adayı olan Trump korunamadıysa, ben nasıl korunacaktım?" " cevabını verdi.

TÖRENLERDE BARIŞ İÇİN KONUŞACAKTIM

Başkan Trump ile aday olduğu dönemde Detroit'te kişisel olarak tanıştığını ifade eden İmam, "Trump ile tanıştık. Fotoğraf çekildik. Beni binlerce kişiye takdim etti. Teşekkür ettim. Kendisini destekleyeceğimi söyledim. Çok mutlu oldu. Beni Beyaz Saray'a davet etti" dedi. Törenlere katılabilseydi, barış için konuşacağını ifade eden İmam, "Orada konuşsaydım, Müslümanların temsili açısından çok iyi olacaktı" dedi. Törenlerden sonra komiteye mesaj gönderdiğini söyleyen Husainy, onları tebrik eden bir mesaj attığını söyledi.