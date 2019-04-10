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‘Başkanlık yetkilerini çiğnetme Donald!’ 

Türkiye’nin Rusya’da S-400 hava savunma sistemi satın alması sonrası Washington-Ankara hattında patlak veren krize ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Amerikan ABCNews kanalı, ABD Kongresi’nin S-400 krizi sonrası haddini aşarak F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılması da dahil Türkiye’ye yaptırım planının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin detaylarına yer verdi. Görüşme hakkında bilgi sahibi olan üç Amerikalı yetkiliye göre, Başkan Erdoğan Trump’a Kongre’nin Türkiye’ye yaptırım kararı alarak Beyaz Saray’ın yürütme yetkilerini çiğneyeceğini söyledi. 

ANAYASAYA AYKIRILIK UYARISI 

Başkan Erdoğan’ın Kongre’nin hamlesini anayasaya aykırı olarak nitelendirerek “Kongre yürütme yetkilerinizi elinizden alıyor. Başkanlık yetkilerinizi çiğnetmeyin” dediği belirtilirken, Donald Trump’ın ise konuyu ‘ABD Kongresi ile istişare edeceğini’ söyleyerek yanıt verdiği kaydedildi.  

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