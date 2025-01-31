Başkent Tahran'da hava kirliliği alarmı! Okullar tatil edildi

Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi'nin kararına göre, soğuk hava ve yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle Demavend ve Firuzkuh ilçeleri dışında, Tahran'da üniversiteler hariç tüm eğitim kademeleri tatil ilan edildi.

Buna göre, derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bildirildi.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlerde Tahran'da bugün hava kirliliği 157 mikrogram/metreküp ölçüldü.

Bu oran hava kalitesinin herkes için sağlıksız olduğu anlamına geliyor.

Tahran'da her yıl kış aylarında yaşanan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra kullanılan yakıtın kalitesiz oluşu Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.



