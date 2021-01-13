Başkenti ele geçirmek isteyen isyancılar püskürtüldü

AA 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:41 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:41

Başbakan Firmin Ngrebada, yaptığı açıklamada, CPC koalisyonunun Bangui’yi ele geçirmek için harekete geçtiğini doğruladı.

CPC üyelerinin Bangui’nin kuzey bölgelerinden şehre giriş yapmak için saldırılar düzenlediğini belirten Ngrebada, isyancıların OAC Silahlı Kuvvetleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Güçleri tarafından püskürtüldüğünü duyurdu.

- OAC’DE 18 ARALIK’TA BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin BM yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında 18 Aralık’ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak Bozize’yi göstererek, darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar başkent Bangui’yi ele geçirmek için harekete geçmişti.

CPC koalisyonu, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) hareketi, Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birimi (UPC), Orta Afrika Cumhuriyeti Yurtsever Hareketi (MPC), Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Yeniden Doğuşu için Halk Cephesi (FPRC) ve Hristiyan Anti-Balaka isyancı gruplarının birkaç hafta önce birleşmesiyle oluşmuştu.