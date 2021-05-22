Başkentlerindeki İsrail ofisini kapatacaklar!

AA 22 Mayıs 2021 Cumartesi 08:09 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 08:26

Fas'ta aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni'nin de bulunduğu 220'den fazla siyasetçi, düşünür ve hukukçunun İsrail'in Rabat'taki iletişim ofisinin kapatılmasının talep edildiği dilekçeyi imzaladığı bildirildi.

Fas yerel medyasında yer alan habere göre, Fas'taki "Filistin için Ulusal Eylem Grubu" dilekçenin, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in günlerce süren saldırılarının ardından yazıldığını açıkladı.

Dilekçenin içeriğinin sunulduğu haberde, "Aşağıda imzası bulunan ve Filistin davasını her zaman ulusal bir mesele olarak gören bizler, Fas halkının iradesine aykırı olan Siyonist düşmanla yapılan uğursuz normalleşme anlaşmalarını kınadığımızı yineliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Dilekçenin devamında ise şu ifadeler kullanıldı: "Siyonist düşmanla yapılan tüm anlaşmaların iptalini, gizli veya aleni olan her türlü ilişkinin kesilmesini ve sözde İsrail'in Rabat'taki iletişim ofisinin derhal kapatılmasını talep ediyoruz."

Fas, geçen yıl İsrail'le normalleşme adımı atan ülkeler arasında yer almış, 10 Aralık 2020'de iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başladığı duyurulmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 248 kişi hayatını kaybetmişti.

FAS BAŞBAKANI OSMANİ, FİLİSTİN HALKINI VE DİRENİŞ GRUPLARINI TEBRİK ETTİ

Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani, Filistin halkını ve Filistinli direniş gruplarını İsrail saldırıları karşısındaki zaferinden dolayı kutladı.

Osmani, İsrail'in 11 gün boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından Hamas ile arasında dün varılan ateşkese ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Fas Başkanı, Filistin halkını ve direniş gruplarını tebrik ederek, saldırıların durmasından ve zaferden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Mescid-i Aksa'nın, yerleşimcilerin girmesini engelleyen zaferden sonra hayatını kaybedenler için kılınan cenaze namazı ile Cuma namazına tanıklık ettiğini kaydeden Osmani, paylaşımını "Filistin zafer kazanıyor" etiketiyle yayımladı.