Başkentte sismik hareketlilik alarma geçirdi: Blue Lagoon bölgesi tahliye edildi

İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasında yerel saatle 06.30'da sismik faaliyetler meydana geldi.

Sismik faaliyetlerin bir volkanik patlamaya yol açacağı endişesiyle Blue Lagoon turistik bölgesi tahliye edildi.

İzlanda Meteoroloji Ofisinden yapılan açıklamaya göre, sismik faaliyetlerin başlamasından bu yana bölgede 200'den fazla deprem kaydedildi.

LAV AKIŞI VE BÜYÜK YARIK AÇILDI

Tahliyeden saatler sonra Grindavik kasabası civarında volkanik patlamalar meydana geldi. Yetkililer, lav soğutma ekipmanlarını bölgeye ulaştırdı.

Grindavik'in 500 metre ilerisinde volkanik faaliyetler nedeniyle büyük bir yarık açılması üzerine bölgede ikaz sirenleri çalmaya başladı.

BAŞKENT REYKJAVİK TEHLİKE ALTINDA

Yetkililer, patlamanın çevreye yaydığı zararlı gaz, kül ve parçacıkların birkaç saat içerisinde başkent Reykjavik civarına ulaşabileceği uyarısında bulundu.