Olay, Ukrayna´nın başkenti Kiev´de yer alan Pecherskyi bölgesinde meydana geldi. 'Dolandırıcılık´ şüphesiyle aranana bir muhasebecinin evine baskın yapan mali şube polisleri, muhasebecinin bir çantayı evinin balkonundan aşağıya attığını gördü. Bahçeye düşen çantayı kontrol eden polisler, çanta içerisinde 2 adet F1 ve 3 adet RGD-5 tipi el bombası, 4 fünye, 3 sis bombası, 6 adet şarjör ve 190 adet mermi bulunduğunu gördü.

Yetkililer, muhasebecinin, 'dolandırıcılık' suçuna ek olarak bir de `yasadışı cephane ve silah bulundurmak´ ile suçlandığını ve 7 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali bulunduğunu bildirdi.