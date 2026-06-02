Basra Körfezi için yeni yol haritası: Rusya konsepti yeniledi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Basra Körfezi bölgesinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle ciddi bir krizden geçtiği belirtilerek, bölgede gerginliğin azaltılması, refahın artırılması ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla uzun vadeli uzlaşı çözümlerinin bulunması için kolektif siyasi ve diplomatik çabalara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Basra Körfezi'nde ülkelerin meşru çıkarlarını ve dış müdahalelerden korunmalarını güvence altına alacak bir güvenlik sisteminin oluşturulması gerektiği vurgulanarak, bu temelde devletler arasında yeni ve sürdürülebilir bir ilişki mimarisinin kurulabileceği kaydedildi.

Bu kapsamda 2021'de hazırlanan Rus güvenlik konseptinin güncellendiği belirtilen açıklamada, "Yapıcı görüşe sahip ülkeleri, hedeflerle ilgili ortak vizyonun geliştirilmesine yönelik ortak girişimde bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"BASRA KÖRFEZİ'NDEKİ GÜVENLİK SİSTEMİNİN BÖLÜNMEZ OLMASI GEREKİYOR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Basra Körfezi'nde güvenliğin sağlanmasına ilişkin güncellenmiş konsepti de yayımladı.

Söz konusu bölgede güvenliğin sağlanması ve güven ortamının oluşturulmasının Rus dış politikasında öncelikli konu olduğuna işaret edilen konseptte, tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuka bağlı olması, sorunların kapsamlı diyalog aracılığıyla çözülmesi gerektiği belirtildi.

Konseptte, Basra Körfezi'ndeki güvenlik sisteminin evrensel nitelikte bölünmez olması, ülkelerin çıkarlarına saygı gösterilmesi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, uluslararası terör gibi sorunlarla ortaklaşa mücadele edilmesi gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Rusya, bölge ve bölge dışı ülkelere, sorunların çözümü için güç kullanılmasından vazgeçmeyi, askeri alanda güven artırıcı önlemlerin geliştirmeyi ve uygulamayı, kendi topraklarını komşu ülkelere saldırılar düzenlemek için başkaları tarafından kullanılmayacağını kayıt altına almayı, silah kontrolü konusunda anlaşmalar sağlamayı, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kitle imha silahlarından arındırılan bölgeye dönüştürme yönünde adımlar atmayı öneriyor."

Ekonomi, çevre, insani yardım ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinin önerildiği konseptte, enerji ve ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi ile iletişim bağlantılarının artırılması gerektiği belirtildi.

Konseptte ayrıca, "Basra Körfezi, Umman Denizi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin uluslararası hukuk ilkeleri ile 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümlerine uyulması, gemi ve mürettebat güvenliğine öncelik verilmeli." denildi.

Basra Körfezi'nde kolektif güvenliğin sağlanmasına ilişkin konseptte, çevrenin korunması ve afetlerin etkilerinin giderilmesine yönelik işbirliğinin artırılması önerilerek, Rusya'nın tüm bu alanlarda çalışmaya hazır olduğu belirtildi.