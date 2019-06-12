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Basra Körfezi'nde İran'a ait petrol platformunda yangın

Basra Körfezi'nde İran'a ait petrol platformlarından birinde yangın çıktı.

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İran devlet televizyonu, Basra Körfezi'nde bulunan dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'ın 9'uncu sahasındaki petrol platformundaki bir jeneratörün patlaması sonucu yangın çıktığını duyurdu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü ve olayda can kaybı olmadığı bildirildi.

Pars Petrol ve Gaz Şirketine ait olduğu belirtilen platformun İran ve Katar'ın Basra Körfezi'ndeki sınırlarının yakınlarında yer aldığı ifade edildi.

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