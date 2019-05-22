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Başsavcılık Netanyahu'nun dinlenmesini erteledi

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, aralarında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı hakkındaki 3 ayrı dosya nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dinlenmesini ekim ayına erteledi.

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Başsavcılık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mendleblit'in hakkındaki 3 ayrı dosyaya ilişkin Netanyahu'yu 2-3 Ekim'de dinleyeceği, gerek görülmesi halinde ek süre isteyebileceği belirtildi.

Netanyahu'nun avukatları incelenmesi gereken çok fazla belge olduğu gerekçesiyle dün Başsavcılığa başvurmuş ve müvekkillerinin en az 1 yıl sonra dinlenmesi talebinde bulunmuştu.

Mendelblit, mart ayı başında yaptığı açıklamada, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yöneltildiği 3 ayrı dosya nedeniyle Netanyahu'ya dava açılabileceğini söylemişti.

Ülkede 9 Nisan'da yapılan genel seçimleri "etkilememek" amacıyla Mendelblit, söz konusu dosyalara ilişkin kesin kararını seçimin ardından Netanyahu'yu dinledikten sonra vereceğini ifade etmişti. - Netanyahu hakkındaki dosyalar

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.1000 numaralı dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.

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