Dünya

Batan Rus gaz tankerinde yeni gelişme: Mürettebatın tümü kurtarıldı

Libya'nın doğu açıklarında batan Rus doğal gaz tankerindeki 30 mürettebatın tümü kurtarıldı.

4 Mart 2026 Çarşamba 16:27
Batan Rus gaz tankerinde yeni gelişme: Mürettebatın tümü kurtarıldı
Libya Limanlar ve Deniz Taşımacılığı Kurumundan yapılan açıklamada, dün akşam geç saatlerde "ARCTIC METAGAZ" adlı Rus bayraklı doğal gaz tankerinin Sirte Limanı'nın 130 mil kuzeyinde battığı belirtildi.

Rusya'dan Mısır'a ulaşmak üzere yolda olan ve 62 bin metrik ton LNG taşıyan tankerde patlamalar yaşanmasının ardından büyük bir yangın çıktığı ardından tamamıyla battığı kaydedildi.

Tankerden acil çağrı mesajı alınır alınmaz ilgili ekiplerin bölgeye yönlendirildiği ve 30 kişilik mürettebatın tümünün kurtarıldığı aktarıldı.

Bölgenin deniz seyrüseferi için hala tehlikeli olduğu ve koordinatları verilen bölgeden her türlü deniz aracının uzak durması gerektiği ifade edildi.

Tankerde meydana gelen patlamaların sebebine ilişkin ise bilgi verilmedi.

