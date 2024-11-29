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Dünya

Batan savaş gemisi otomatik pilotta unutulmuş

Yeni Zelanda Savunma Bakanlığı, 5 Ekim'de batan savaş gemisinin mürettebat tarafından otomatik pilotta unutulduğu için mercan resifine çarptığını duyurdu.

DHA29 Kasım 2024 Cuma 12:29 - Güncelleme:
Batan savaş gemisi otomatik pilotta unutulmuş
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Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kraliyet Donanması'na ait bir geminin Samoa açıklarında karaya oturmasının ardından battığını, ancak gemideki 75 kişiden oluşan mürettebat ve yolcuların tamamının tahliye edildiğini ve güvende olduğunu belirtti.

Donanma Komutanı Tuğamiral Garin Golding, geminin batışıyla ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda yaptığı açıklamada, "Karaya oturmanın doğrudan sebebini, geminin otomatik pilotunun olması gereken zamanda devre dışı bırakılmadığı anlamına gelen bir dizi insan hatası olarak belirledik" dedi.

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