Batan savaş gemisi otomatik pilotta unutulmuş

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kraliyet Donanması'na ait bir geminin Samoa açıklarında karaya oturmasının ardından battığını, ancak gemideki 75 kişiden oluşan mürettebat ve yolcuların tamamının tahliye edildiğini ve güvende olduğunu belirtti.

Donanma Komutanı Tuğamiral Garin Golding, geminin batışıyla ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda yaptığı açıklamada, "Karaya oturmanın doğrudan sebebini, geminin otomatik pilotunun olması gereken zamanda devre dışı bırakılmadığı anlamına gelen bir dizi insan hatası olarak belirledik" dedi.