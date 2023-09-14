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Dünya

Batan tekneden kurtulan göçmenler Yunanistan hakkında suç duyurusunda bulundu

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında haziranda meydana gelen tekne faciasından kurtulanların Pire Deniz Mahkemesine Yunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
Batan tekneden kurtulan göçmenler Yunanistan hakkında suç duyurusunda bulundu
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Yunanistan'daki Mülteciler için Konsey isimli sivil toplum kuruluşunun yaptığı açıklamada, yaklaşık 750 düzensiz göçmeni taşıyan ve Mora Yarımadası açıklarında haziranda batan tekneden kurtulan düzensiz göçmenlerin hukuki süreçte Mülteci ve Göçmen Hakları Ağı, Yunanistan İnsan Hakları Örgütü, Mülteciler İçin Konsey, Pylos Tekne Kazası için Avukatlar İnisiyatifi ve Ege için Mülteci Desteği gibi kuruluşlarca temsil edildiği kaydedildi.

Düzensiz göçmenler yasal temsilcileri aracılığıyla Pire Deniz Mahkemesine yaptıkları suç duyurusunda, Yunanistan yetkili birimlerinin teknedeki insan hayatını korumak adına gereken işlemlerden bazılarını ihlal ettiğini ileri sürerek, konunun ayrıntılı olarak soruşturulmasını talep etti.

Suç duyurusu dilekçesinde, müdahale ve kurtarma çalışmalarında gecikme olduğu öne sürüldü.

Mora Yarımadası açıklarında yaklaşık 750 düzensiz göçmeni taşıyan tekne 14 Haziran'da batmıştı.

Kazada 82 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılmış, yüzlerce kişi ise kaybolmuştu.

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