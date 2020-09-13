Batı Afrika ülkelerinde koronavirüs yayılmaya devam ediyor

AA 13 Eylül 2020 Pazar 18:54 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 18:54

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 438 bin 135 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 160 artarak 56 bin 177'ye yükseldi. Nijerya'da son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1078'e çıktı.

Ülkede iyileşen hasta sayısı da 44 bin 88'e ulaştı.

- Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 450 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede, vaka sayısı son 24 saatte 46 artarak 45 bin 434'e çıktı.

Ülkede halen 806 aktif vakanın tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 44 bin 342'e yükseldi.

Gana'da son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 286'ya ulaştı.

- Gambiya

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte 178 Kovid-19 testi yapıldı, vaka sayısı 29 artarak 3 bin 406'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 103'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı ise 1723'e ulaştı.

- Sierra Leone

Sierra Leone'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 artışla 2 bin 96'ya çıktı.

Şu ana kadar 283 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Sierra Leone'de, son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm yaşanmadı.

Ülkede virüse yakalanan 1634 kişi ise iyileşti.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 353 bini aştı, virüs nedeniyle 32 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi.