Batı Afrika'daki ada ülkesi Kabo Verde'de plastik poşet kullanımına yasak geldi

Yerel basındaki haberlere göre, Kabo Verde'de tek kullanımlık plastik poşet üretimini, dağıtımını ve ithalatını yasaklayan tasarı, mecliste kabul edildi.

Buna göre, ülkede tek kullanımlık plastik poşet ve ambalajların üretimi, satışı, dağıtımı ve ithalatı yasaklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 2018 verilerine göre, Afrika'da 34 ülkede halihazırda plastik poşet kullanımı yasak. Buna karşın yasal düzenleme eksikliği nedeniyle bu ülkelerin büyük bir kısmında yasağa riayet edilmiyor.

Plastik poşet kullanımını 2017'de yasaklayan Kenya, dünyada bu konuda en ciddi cezai yaptırımları uygulayan ülke olarak biliniyor.

Tek kullanımlık plastik poşet taşıyanlara 4 yıla kadar hapis ve 40 bin dolara kadar para cezası verilebiliyor.