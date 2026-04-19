  
  • Batı Afrika'nın güvenlik kalkanı Türkiye: Gine-Bissau'dan stratejik iş birliği hamlesi
Batı Afrika'nın güvenlik kalkanı Türkiye: Gine-Bissau'dan stratejik iş birliği hamlesi

Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Joao Bernardo Viera II, Türkiye'nin önemli bir ortak olduğuna işaret ederek yalnızca diplomasi açısından değil uluslararası düzeyde Türkiye ile pozisyonlarını uyumlu hale getirmek için de işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

AA19 Nisan 2026 Pazar 14:50
Viera II, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Gine-Bissau ilişkilerinin "son derece olumlu" olduğunu vurgulayan Viera II, "Türkiye çok önemli bir ortak ve yalnızca diplomasi açısından değil uluslararası düzeyde Türkiye ile pozisyonlarımızı uyumlu hale getirmek için de işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Viera II, aynı zamanda Türkiye ile Guinea-Bissau'da altyapı projeleri geliştirmek ve tarım alanında işbirliği yapmak istediklerine işaret ederek, Türkiye'nin bu anlamda uzmanlığa sahip olduğuna vurgu yaptı.

Gine-Bissau'daki seçimlerin zaman çizelgesi ve seçim sürecinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Viera II, seçimlerin 6 Aralık'ta yapılacağını ve bunun mümkün olduğunca şeffaf olması için adımlar attıklarını söyledi.

Viera II, gözlemcilerin davet edileceğini belirterek, "Bu geçiş dönemini atlatıp normal anayasal düzene geri döneceğiz." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın Batı Afrika'daki deniz güvenliğine etkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Viera II, bunun Batı Afrika'da deniz güvenliği riskini artırabileceği konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Viera II, sadece Batı Afrika'nın değil genel olarak Afrika'nın dış şoklardan zarar gördüğünü ve piyasaları korumak adına önlem almanın herkes açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Barış, istikrar ve diyalog uluslararası toplumun anahtar kelimeleri olmalı." dedi.

