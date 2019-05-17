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Batı Antarktika'da buz örtüsünde 122 metre incelme saptandı

Antarktika'nın batısındaki buz örtüsünün yaklaşık dörtte birinde erime ve incelme görüldüğü belirtildi.

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CNN'de yer alan habere göre, İngiltere'deki Leeds Üniversitesinden bilim adamlarının 25 yıllık uydu verilerine göre yürüttüğü çalışmada, Batı Antarktika'da bazı bölgelerde buz örtüsünün 122 metre inceldiği saptandı.

İngiltere'deki Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezi Başkanı Andy Shepherd, yaptığı açıklamada, Antarktika'nın batısında buz örtüsünün dörtte birinde önemli oranda incelme görüldüğüne işaret etti.

Buzulların erimesinin deniz seviyesinde artışa neden olduğunu belirten Shepherd, 1992'den bu yana Antarktika'nın batısı ve doğusundaki buz örtüsündeki erimenin dünyadaki deniz seviyesini 4,6 milimetre artırtığını kaydetti.

Canlı yayında saldırıya uğradılar

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