Batı Balkan ülkelerinin deprem yardımı devam ediyor

Bosna Hersek Orta ve Yüksek Eğitim, Yetiştirme, Bilim ve Kültür Sendikası tarafından depremzedeler için yaklaşık 40 bin avro yardım toplandığı ifade edilirken, yardımın Türk Eğitim-Sen'e gönderildiği belirtildi.

Ülkedeki insani yardım kuruluşu Pomozi.ba iş birliğinde 15 Mart'ta, başkent Saraybosna'daki Gençlik Merkezi'nde depremzedelere yardım için konser düzenleneceği aktarılırken Bosna Hersek Radyo Televizyonu (BHRT) ve Pomozi.ba yardım kampanyası başlattı.

BHRT'den yapılan açıklamada, 16 Mart'ta yerel saatle 20.00-23.00 arasında yayımlanacak program kapsamında, dinleyici, portal ve sosyal ağların takipçileri depremden etkilenenler için telefonla bağışta bulunabilecek.

Bosna Hersek'teki EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu ise deprem bölgesine ulaşarak, Antakya'da gıda ve hijyen paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, depremzedeler için bağışlanan 36 hastane yatağının Koper Limanı'ndaki gemiye yüklendiği aktarılırken "Bağışı yapan Novo Mesto Hastanesine ve organizasyonunu sağlayan Zambiya'nın Slovenya Fahri Konsolosu Damjan Drago Zonta'ya teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

SIRBİSTAN İSLAM BİRLİĞİ MEŞİHATI 201 BİN AVRO YARDIM TOPLADI

Sırbistan İslam Birliği Meşihatı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için 201 bin avro nakdi yardım topladı.

Sırbistan İslam Birliği Meşihatı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki camilerde cuma namazı sonrası depremzedeler için bağış kutuları konulduğu ve bir aydır devam eden kampanyada 201 bin avro toplandığı ifade edildi.

Sırbistan Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi'nden yapılan açıklamada da Konsey Başkanı Misala Pramenkovic, Sancak bölgesinde uygulamayı planladıkları projeler için Türkiye'ni Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol ile görüştüğü bildirildi.

Depremlerde zarar görenler için Sırbistan'da Müslümanların yoğunlukta yaşadığı bölgelerde konsey tarafından yardım çalışmaları yapıldığı belirtilen açıklamada, "Sancak bölgesinde yaşayan Boşnaklar, Sırbistan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin köprüsüdür. Daha önce olduğu gibi Boşnak ve Türk halkları kardeşlik ilişkileri içinde kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.