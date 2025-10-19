İSTANBUL 18°C / 11°C
19 Ekim 2025 Pazar
  • Dünya
  • Batı cephesinde yeni alarm: Savaş moduna geçmeliyiz
Batı cephesinde yeni alarm: Savaş moduna geçmeliyiz

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Rusya'nın artan saldırganlığına dikkat çekerek, 'Barışı korumak istiyorsak savaş moduna geçmeliyiz' dedi

19 Ekim 2025 Pazar 12:57
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Rusya'nın Ukrayna ve Batı'ya yönelik saldırganlığının bölgeyi hibrit savaşın ön cephesine dönüştürdüğünü belirterek, "Barışı kararlılıkla savunmak için savaş moduna geçmeliyiz" dedi.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Alman medya ağı Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada Rusya'yı Baltık Denizi'nde kasıtlı olarak hibrit saldırılar düzenlemekle suçladı. Jonson, "Rusya'nın Ukrayna ve Batı'ya yönelik saldırganlığı bölgeyi hibrit savaşın ön cephesine dönüştürdü. Baltık Denizi'nde yaşananlar Rusya'nın savaşının bir parçası" dedi.

İsveçli Bakan Jonson, "Avrupa genelinde, barışçıl bir yaşam için ortak bir arzuyla hareket ettiğimiz konusunda derin bir farkındalığa ihtiyacımız var. Zihniyette bir değişim şart. Barışı kararlılıkla savunmak ve korumak için savaş moduna geçmeliyiz" diye konuştu.

Rusya'ya karşı daha sert önlemler alınması çağrısında bulunan Jonson, "Rusya, siyasi ve askeri riskler almaya ve karma operasyonlarını yoğunlaştırmaya hazır. Bu nedenle, karşılık vermeli ve misilleme yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

  • İsveç Savunma Bakanı
  • Rusya
  • Savaş modu
  • Barışı korumak

