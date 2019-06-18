Batı ‘dilsiz şeytan’

Diktatör Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin darbeyle yönetimi gasbetmesinin ardından Batı’nın bir kısmı sessizliğe bürünerek ‘dilsiz şeytan’ olurken, diğer kısmı da halkın egemenliğine son verenlere destek oldu. ABD yönetimi Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine sessiz kaldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, bakanlıkta düzenlenen günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mursi’nin mahkemede vefatına ilişkin yorumu sorulan Ortagus, duyduğunu söylemekle yetindi.

DEMOKRASİ YALANI

ABD yönetimi, 3 Temmuz 2013’te Mısır’daki askeri darbeyi ‘meşrulaştıran’ söylemleriyle dikkati çekerken, Mursi’nin darbe ile görevinden uzaklaştırılmasına göz yumduğu için eleştiri toplamıştı. Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise darbe için “Mısır ordusu demokrasiyi yeniden inşa ediyor” deme gafletinde bulunmuştu.

İKİYÜZLÜ AVRUPA

Mısır’daki darbe sonrası süreçte ve Mursi’nin vefatı sonrası, AB’nin ‘işine geldiğinde’ insan hakları ve demokrasi ihlallerine karşı sessiz kalmasının en net örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Eski İngiltere Başbakanı ve Ortadoğu Dörtlüsü Temsilcisi Tony Blair da ordunun başka şansı olmadığını, aksi halde ülkenin kaosa sürükleneceğini iddia ederek kanlı müdahaleyi meşrulaştırdı.