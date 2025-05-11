Batı Kudüs'te bir araya gelerek çağrı yaptılar: Türkiye, Filistin ve İsrail birlikte inşa edebiliriz

İsrail'in Filistin'e yönelik işgali sona erdirmesi ve barışın tesis edilmesi için "Halk Barış Konferansı" adlı bir zirve düzenleyen İsrailli barış kampı aktivistleri, iki devletli çözüm konusunda çok önemli bir rol oynadığını belirtikleri Türkiye'yi, Filistinliler ile İsrailliler arasında köprü kurmaya çağırdı.

Batı Kudüs'te 60 İsrail sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek düzenlediği "Halk Barış Konferansı"na katılan binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini eleştirerek Gazze Şeridi'ne saldırıların durması ve işgalin sona ermesi talebinde bulundu.

Tek çözümün bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini dile getiren aktivist liderler, AA muhabirine bu konuda değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE BARIŞ KAMPINI, BARIŞI İNŞA EDENLERİ, İSRAİLLİLERİ VE FİLİSTİNLİLERİ DESTEKLEYEBİLİR"

Ailesini 7 Ekim 2023'te kaybeden ve zirveyi düzenleyen "It's Time (Zamanı geldi)" koalisyonunun organizatörlerinden olan Moaz Inon, "Gazze'de akan kanı ve yıkımı durdurmak, İsrailliler ile Filistinliler olarak eşitliğe, onura, uzlaşmaya, adalete ve barışa dayalı bir gelecek yaratmak için daha çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Inon, barış için İsrail ve Filistinlilerden oluşan bir koalisyon kurduklarını ve çok sayıda uluslararası destekçileri olduğunu belirterek "Tarih, tüm çatışmaların eninde sonunda sona erdiğini kanıtlamıştır. İsrail-Filistin çatışması da sona erecektir." ifadelerini kullandı.

Barışın sağlanması için uluslararası müdahaleye ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Inon, Türkiye'ye şöyle seslendi:

"Türkiye önemli bir rol oynayabilir. Kudüs'te eski şehrin duvarlarını inşa eden büyük Süleyman'dı. Şimdi de Türkiye'ye ihtiyacımız var. Siz büyük bir milletsiniz, lider bir milletsiniz. Köprüler, duvarlar, kapılar inşa etmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Duvarlarımız var, şimdi köprüler ve kapılar inşa etmemiz gerekiyor. Türkiye, Filistin ve İsrail, bunu birlikte inşa edebiliriz. Türkiye barış kampını, barışı inşa edenleri, İsraillileri ve Filistinlileri destekleyebilir."

İsrail kamuoyunda aşırı sağın yükselişine karşın barışın sağlanabilmesinin mümkün olduğunu, çünkü her şeyin bir gecede değişebileceğini söyleyen Inon, Türkiye'nin çabalarıyla ülke liderlerinin Kudüs'ü ziyaret etmesi halinde barış için önemli bir adım atılmış olacağını ifade etti.

Inon, "Aynı tarafta olan ve birlikte çalışan İsrailliler ve Filistinliler var. İsrail ve Filistin'de çok güçlü bir barış kampı var." diye konuştu.

"BU, İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ"

İsrail'de yayın yapan "+972 Magazine"in editörlerinden ve "A Land For All (Hepimiz İçin Tek Ülke)" isimli STK'nın yöneticilerinden Meron Rapoport ise "Bence iki devletten başka bir alternatif yok çünkü İsrailliler ve Filistinliler kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahip." dedi.

Kendilerinin Filistin ile İsrail arasında açık sınırlar, hareket özgürlüğü ve Filistinli mültecilere dönüş hakkının verildiği iki devletli bir konfederasyon fikrini savunduklarını söyleyen Rapoport, iki devletli çözümden başka alternatif olmadığını vurguladı.

Rapoport, İsrail hükümetinin "aşırı sağcı ve faşist" olduğunu belirterek, amacının "Filistinlilerle olan çatışmayla onları ortadan kaldırarak, önce Gazze'deki ve daha sonra da Batı Şeria'daki Filistinlileri sürgün ederek çözmek" olduğunun altını çizdi.

Buna İsrail halkının karşı çıktığını dile getiren Rapoport, "İsrail hükümeti etnik temizlik yapmak ve Filistinlileri uzaklaştırmak istiyor ama başka bir şey isteyen İsrail halkı var." dedi.

İsrail hükümetinin onayladığı yeni saldırı planına işaret eden Rapoport, "Gazze'deki katliamın daha da şiddetleneceğinden" endişe ettiğini belirterek, "Bu, insanlığa karşı işlenmiş bir suç. Kesinlikle bir savaş suçu. Soykırım anlamına gelebilir. Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımı değerlendirdiğini biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin, Yahudi Soykırımının sona ermesinin 80. yılını kutluyoruz. Bence bu Yahudilerin parçası olamayacağı bir şey." diye konuştu.

İsrail hükümeti üzerinde uluslararası bir baskı oluşması gerektiğini kaydeden Rapoport, ABD Başkanı Donald Trump'ın fikrini değiştirdiğine ve buna ek olarak Arap dünyasının da katliamın durdurulmasında rol oynayabileceğini söyledi.

Rapoport, Türkiye'nin rolüne ilişkin ise "Bence Türkiye'nin, Türk Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) bugün oldukça güçlü bir duruşu var. İsrail'in Gazze'deki eylemlerini şiddetle kınıyorlar ve tabii ki iki devletli çözüm çağrısında bulunuyorlar." sözleriyle dile getirdi.

Türkiye'nin iki devletli çözüm konusunda İsrail üzerindeki baskısını sürdürmesi gerektiğini söyleyen Rapoport, "Türkiye'nin rolü iki devletli çözüm için baskı yapmaya devam etmek ve İsrail'e baskı yapmaktır." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKI BU KONUDA GERÇEKTEN ÇOK YARDIMCI OLABİLİR"

Filistinlilere yönelik sistematik ayrımcılıkla mücadele için kurulan ve iki devletli çözümü savunan, sivil toplum kuruluşu "Zazim"in lideri Raluca Ganea ise Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkelerinin iki devletli çözüm için atılacak adımlarda rol oynaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin İsrail ile Filistin toplumları arasında köprü kurulmasına yardımcı olabileceğini tekrarlayarak, "Türk halkı bu konuda gerçekten çok yardımcı olabilir çünkü aynı bölgenin, benzer kültürlerin parçasıyız." ifadesini kullanan Garnea, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, hükümetler değil sıradan insanlar, bir arada durmalı, iletişim kurmanın yollarını bulmalıyız. Gazze'de, Türkiye'de, Tel Aviv'de hepimizin dayanışması ve bu korkunç kabusu sona erdirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor."

Barışın İsrail'in tüm Filistin topraklarındaki işgalini ve Gazze Şeridi'ndeki anlamsız kitlesel yıkım ve katliamları sona erdirmesi anlamına geldiğinin altını çizen Ganea, İsrail ile Filistin arasında "bir barış anlaşmasına" varmanın yolunun bulunması gerektiğinin önemine değindi.

Ganea, Netanyahu hükümetini değiştirmenin Gazze'deki "toplu katliamları" durdurma çabalarının en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Binyamin Netanyahu yönetimine ilişkin ülkenin şimdiye kadar gördüğü en "berbat hükümet" olduğu yorumunu yapan Ganea, "Netanyahu gitmeli. Bu hükümetin değişmesini ne kadar istediğimi anlatacak kelime bulamıyorum ve bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Ganea, "barış için her şeyden önce işgalin sona ermesi" ve "bağımsız bir Filistin devleti kurulması" gerektiğine işaret etti.