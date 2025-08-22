İSTANBUL 34°C / 24°C
22 Ağustos 2025 Cuma
Dünya

Batı Nil virüsü Yunanistan'da iki can aldı

Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği, yılbaşından 20 Ağustos'a kadar 47 vakanın doğrulandığı bildirildi.

22 Ağustos 2025 Cuma 17:27
Batı Nil virüsü Yunanistan'da iki can aldı
Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yayımlanan son raporda, Batı Nil virüsü nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği ve bu kişilerin ileri yaşta ve kronik rahatsızlıkları olduğu belirtildi.

Söz konusu iki kişide hastalığın ağır komplikasyonlarından biri olan meningoensefalit geliştiği ifade edilen raporda, yılbaşından 20 Ağustos'a kadar ülke genelinde 47 vakanın doğrulandığı kaydedildi.

Raporda, vakaların büyük bölümünün Tesalya, Attika, Orta Makedonya ve Trakya bölgelerinde görüldüğüne işaret edildi.

Uzmanlar, Batı Nil virüsü vakalarının yaklaşık yüzde 80'inde belirgin semptomlar görülmediği ancak ileri yaş ve eşlik eden hastalıklar olması durumunda ağır seyredebildiği uyarısında bulundu.

