Batı Şeria ilhakına ABD vizesi

Beyaz Saray’da göreve geldiği ilk günden bu yana İsrail’in her dileğini gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, bölgeyi kaosa sürükleyecek yeni bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurdu. Böylece İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun seçim vaatleri arasında da yer alan Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail’e ilhakının önü açıldı.

Bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Pompeo, Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirterek, ABD’nin Batı Şeria’daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savundu.

İLHAK ÇAĞRISI

Bakan Pompeo, “ABD’nin artık Batı Şeria’daki yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünmediğini açıklıyorum” dedi. Trump yönetiminin açıklaması terör devleti İsrail’de sevinçle karşılandı. Başbakan Benyamin Netanyahu, “ABD tarihi bir haksızlığı düzelten önemli bir siyaseti kabul etmiştir. Karar, Yahudi halkının yabancı sömürgeciler olmadığını yansıtıyor” diye konuşurken, koalisyon görüşmelerinin sürdüğü İsrail’de Yeni Sağ Partisi lideri Ayelet Şaked de “Artık egemenliğimizi bu yerleşimlere uygulama zamanı” ifadesini kullanarak hükümete Batı Şeria’yı ilhak çağrısı yaptı.

SAVAŞ SUÇU

ABD’nin skandal kararı sonrası Filistin yönetimi ve direniş gruplarından ise sert tepki geldi. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Trump yönetiminin uluslararası hukuku hiçe saydığını vurgulayarak “Bu, başbakanlık yarışının son anlarında Binyamin Netanyahu’ya destek olma çabasından başka bir şey değildir” dedi. Hamas, yasa dışı Yahudi yerleşimlerini ‘savaş suçu’ olarak tanımladı ve “ABD’li yetkililer tarafından yapılan bu açıklamalar, ABD idaresinin halkımıza ve onun haklarına yönelik saldırıya ortak olduğunun teyididir” ifadesini kullandı. FHKC ve İslami Cihad ise Filistin’de siyasi parçalanmaya son verilerek birlik olunmasını talep etti.