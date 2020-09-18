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Dünya

Batı Şeria'da BAE ve Bahreyn'in İsrail ile yaptığı anlaşmaya ''eşekli'' protesto

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail'le ilişkileri normalleştirmesine tepki için Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın fotoğraflarını bir eşeğe astı.

AA18 Eylül 2020 Cuma 17:45 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:50
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BAE ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalaması Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde protesto edildi.

Filistinliler, Bahreyn Kralı Al Halife ile BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın fotoğrafını bir eşeğe asarak söz konusu anlaşmaya tepki gösterdi.

"Normalleşme ihanettir" ve "Normalleşmeye hayır" mesajlarının yer aldığı fotoğraflarda Al Nahyan'ın şeytana benzetilmesi dikkati çekti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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