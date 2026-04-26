Dünya

Batı Şeria'da baskın ve yıkım! İşgalci İsrail ordusu 2 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi gözaltına aldı, Filistinlilere ait tarım arazilerini buldozerlerle tahrip etti.

AA26 Nisan 2026 Pazar 17:44 - Güncelleme:
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Tulkerim'in kuzeyindeki Atil ve Kefer Sülüs beldelerine baskın düzenledi. Filistinli Basim Yunus ile Mahmud Şevahine, evlerinden İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Cenin kentinde ise İsrail askerleri, Yamun beldesi yakınlarındaki tarım arazilerini buldozerlerle tahrip etti.

İsrail güçleri, Nablus'un kuzeyindeki Berka beldesinde de tarım arazilerini buldozerlerle tahrip ederek zeytin ağaçlarını söktü.

Beytüllahim'in Birek Süleyman bölgesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, bölgede konuşlandı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

