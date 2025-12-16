İSTANBUL 12°C / 6°C
  Batı Şeria'da bir Filistinli, İsraillilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti
Dünya

Batı Şeria'da bir Filistinli, İsraillilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'e bağlı Tuku beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

AA16 Aralık 2025 Salı 16:55 - Güncelleme:
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, İsraillilerin Filistinli Muhib Ahmed Cibril'e ateş açtığı kaydedildi.

Filistinli 19 yaşındaki Cibril'in, Tuku beldesinde bir yerleşimcinin kurşunlarıyla yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açılan ateş sonucu bir kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Cibril adlı genç, Tuku'da 24 saatten kısa bir süre içinde öldürülen ikinci Filistinli oldu.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Tuku beldesine düzenlediği baskında açılan ateşte 17 yaşındaki Ammar Yasir es-Sabah göğsünden vurularak öldürülmüştü.

BU YIL 15 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Cibril'in öldürülmesiyle, yılın başından bu yana İsraillilerin açtığı ateş sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısı 15'e yükselirken, 8 Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımından bu yana Batı Şeria'da bu sayı 37'ye ulaştı.

  • batı şeria
  • israil
  • filisitin
  • Filistinliler

