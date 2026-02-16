Batı Şeria'da işgal derinleşiyor... BM, soykırımcı İsrail'i kınadı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği hak ihlalleri konusunda gazetecileri bilgilendirdi.

Dujarric, "Genel Sekreter'in (Guterres), İsrail hükümetinin 15 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerine yeniden başlama kararını kınadığını söyleyebilirim." dedi.

Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerinin yeniden başlatılmasının Filistinlilerin mülklerinden mahrum kalmasına yol açabileceği ve bölgedeki topraklar üzerindeki soykırımcı İsrail kontrolünü genişletme riskini taşıdığı uyarısında bulunan Dujarric, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının devam etmesi de dahil bu tür önlemler, yalnızca istikrarı bozmakla kalmaz, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı tarafından da hatırlatıldığı üzere, yasa dışı ve hukuka aykırıdır." diye konuştu.

Dujarric, soykırımcı İsrail hükümetini bu kararı iptal etmeye çağırdı.

Guterres'in "sahadaki mevcut gidişatın" iki devletli çözüm umutlarını aşındırdığı uyarısını yineleyen Dujarric, ayrıca Genel Sekreter'in Doğu Kudüs ve bunlarla ilişkili rejim de dahil işgal altında bulunan Batı Şeria'daki tüm İsrail yerleşimlerinin de "yasal geçerliliğinin olmadığı" yönündeki görüşlerini paylaştı.

Soykırımcı İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki Oslo Anlaşmaları'na göre C Bölgesi, Batı Şeria'nın yüzde 61'ini kapsıyor. Tel Aviv yönetiminin bu konuda aldığı son karar, C Bölgesi'ndeki toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesinin önünü açıyor.